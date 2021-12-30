本地籃球回顧｜年尾比賽重開球壇回復生氣　2021爭議非常的一年

一年容易又年尾，2021年對籃球人來說，總算是「苦盡甘來」。

過去2年，在疫情下經歷過停賽、封場等等的考驗，終於在2021年尾，籃球找到繼續走下去的新常態，正評也好負評也罷，踏入2022年前一起來回顧爭議滿滿的2021年。



1. 封場但用作年宵花市

【花市・球場】不再是必然存在的香港籃球 逆來順受只因心已累

2020年先經歷一年四次封場，基於疫情嚴重大家都暫別了籃球好一段時 間。政府在2021年農曆新年前宣布球場將用作花市場地，讓籃球人敢怒不敢言，新年後，球場在2021年2月19日重開。

政府在2021年農曆新年前宣布球場將用作花市場地，讓籃球人敢怒不敢言。（資料圖片/袁志浩攝）

政府在2021年農曆新年前宣布球場將用作花市場地，讓籃球人敢怒不敢言。（資料圖片/袁志浩攝）

2. 大專盃成首個重開的本地賽事

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所有賽事隨球場關閉下停擺，2021年3月，大專盃籃球假聯校運動中心街場閉門重開，成為疫情下成為首個重啟的官方籃球賽事。新常態下的新玩法，「有讚有彈」，一度引起爭議。

不過賽事進行個半月後，順利完成，於5月1日決出男、女子冠軍，分別有理大女籃膺三連霸，浸大男籃相隔17年後再奪冠。

理大女籃膺三連霸。（張倩儀攝）

浸大男籃相隔17年後再奪冠（張倩儀攝）

3. 限聚令下比賽轉移陣地

繼大專盃街場開賽後，初級組男、女子銀牌賽也緊隨其後。籃總於5月14日公布「由於疫情漸趨穩定及香港籃球比賽停辦已久」，總會將會試行在室外場地舉辦男、女子初級組銀牌賽，並於7月5日假修頓室外籃球場展開。

女甲也在街場展開銀牌賽。（張倩儀攝）

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時隔2個多月，男子組最終由建青奪冠，而女子組則由愉園捧盃。乙組聯賽至今仍然在修頓室外籃球場持續進行中。除了甲一後，女甲和男子甲二組也先後在街場開賽，後來才移師香港華仁書院室內籃球場舉行。

4. 甲一首次10隊對碰

2018年籃總宣布的改革，終於2021年賽季達成。甲一由8隊增加至10隊，經歷2季的只升不降，漢友和建龍飛馬升上甲一，與原有8隊同場競賽。

建龍飛馬。（張倩儀攝）

安保漢友。（張倩儀攝）

5. 南華10年內7度銀牌封王

滿貫尾節狂追分仍徒勞 南華守住勝局 十年內7度封王

「紅黃藍綠」，甲一「Big 4」 地位至今未被撼動，其中南華在銀牌賽中更是10年內7度封王；在停賽後的首個銀牌，依然由南華以全勝姿態拿下冠軍。

今季南華人腳相當齊整，除了內有惠龍兒、朱亮，外有羅意庭，還有以本地球員身分回歸的余理洋，以及一戰職業後歸隊的楊和等悍將。實力上無容置疑，加上教練Mensur Bajramovic繼續主理球隊，個人能力、團隊配合都無可挑剔，讓人相當期待。

南華人腳相當齊整。（張倩儀攝）

楊和實力有目共睹。（張倩儀攝）

6. 港隊出戰亞洲盃外圍賽陣容受爭議

除了本地籃球，香港隊今年也有冒住疫情風險出戰亞洲盃外圍賽。由於防疫問題，回程返港後需要隔離21日，等於港隊成員需要騰出近一個月的時間，對於有正職的球員而言，的確有限制，這也是港隊徵召人腳的最大阻礙。

間接影響港隊大換班，一向為港披甲的李琪、蔡再懃、梁兆華、惠龍兒等人，並沒再入選，換上一眾小將。平均年齡24歲，年資較深的只有甲一球員蘇志樂、黃律堯和楊文綱，帶領住大專、乙組球員。

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港隊大換血。（FIBA）

蘇志樂為隊中較有經驗的球員。（FIBA）

7. 女籃人才輩出 外闖挑戰

雖然2021年籃球圈消息好壞參半，但要提到最讓香港籃球引以為傲的事，非女籃悍將出征莫屬。

李祉均挑戰WCBA

女甲偉邦球員李祉均和陳欣汶在疫情停賽期間，沒有因環境而停下腳步，反而尋找不同的發展空間。港隊隊長李祉均在今年5月決心北上，目標挑戰WCBA，經歷半年後終於在落班陝西天澤，成為香港第一位女子職業籃球員，並在12月完成首個職業賽季。

曾在亞運舞台打出高水準的個人表現。（李澤彤攝）

李祉均深深感受到職業球隊的生態。（直播截圖）

李祉均場均數據和效率甚高，以場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波、0.6封阻以及12.2的效率值位居全隊第一，成功打出名堂，完季後更獲選入WCBA明星賽陣容。

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陳欣汶挑戰NCAA

另一位女將陳欣汶（Yannie）則越洋到美國升讀大學，挑戰夢寐以求的NCAA。Yannie入讀美國波士頓Connecticut College，一度打出交出全場最高21分、5偷波、4籃板、3助攻、2封阻的亮眼表現。接下來將會全力打入NCAA正賽，目標有多遠走多遠。

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期待Yannie的好表現。（Emmanuel College 官網）

8. 學界開賽無期

學界籃球改制 2023年起港九合併 張振興鬥男拔D1就有得睇！

香港籃球慢慢與疫情共存，球賽也回歸日常之中，但唯獨學界籃球一直未有消息，至今仍開賽無期。

以往精英賽戲碼張振興伉儷書院大戰拔萃男書院，2023年起將先在學界上演。（資料圖片）

不過，學界體育聯會藉着這年的「空窗期」，就賽制及比賽管理討論改革空間，並公布決議在2023年起部份賽事將把港島、九龍合併為一區作賽，籃球也屬其中一項。

籃球學界改革懶人包：