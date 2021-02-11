【花市・球場】不再是必然存在的香港籃球　逆來順受只因心已累

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-11 20:39

1月、3月、7月、12月，一年四季；在籃球人眼中，是一年四「封」。 鐵鏈封印籃球架成抗疫的手段，期待解鎖，但也害怕染疫。這是第四次，而我們都仍死心不息，畢竟籃球場曾經是一種必然的存在。 如今，球場「解封」，出現比平日街場更多的人流，一個令人無言的荒謬現實。

甲一、大專、學界，球員和教練每天不是忙着球會練習，就是練校隊。每晚，街場上一聲「跟隊」，不管是穿橙色青訓背心的男生，還是挺着啤酒肚的中年男人，都在同一地上揮灑汗水。學生也好，打工仔也罷，籃球就是生活。

只是不知從何時開始，香港沒有了籃球，只剩籃球人當年今日的限時動態，問得最多的一句是：「幾時？」。

籃球架上的鎖，困住籃球人的牢。（張倩儀攝）

跟葉耀邦、龍子傑再次踏入球場，他們說沒有感覺，因為太久，即使眼前球場成了花市，好像也很合理，「只係被習慣，變得逆來順受⋯⋯」

大家沒有放棄籃球，只自覺無能為力。同心抗疫本是義務，世界的確紛亂得容不下體育；世界體壇大事奧運可以延期、亞洲盃外圍賽可以因場地處處碰壁、準備出戰的港隊也沒有球場訓練，為抗疫而封場也變得更理所當然。

球場上有「水馬」、鐵欄、保安和警察，還有兩個被趕走的球員。（袁志浩攝）

「好想打比賽，幾時開返波？」

1月，政府宣布「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」，包括關閉體育館；學界分區決賽過後，所有賽事都因為疫情和場地問題，頻頻傳出延期或取消。「好快就會回復正常吧」只見學生球員一邊祈求比賽重開，一邊到街場消磨因練波取消多出的時間。

退而求其次，轉用街場，稍稍暫停球隊的訓練重新開始；就算戴起口罩打球呼吸困難，要多帶酒精消毒，大家照做不誤。沒有體育館，沒有比賽，街場，還是讓大家找到一點慰藉。

沒有防守者的場上，有桃花？（袁志浩攝）

籃球場不能打籃球，淪為花市入口的等候區，是不是叫「滑稽」？（袁志浩攝）

「封場？但應該很快就會開吧？」

3月27日，香港全面關閉免費戶外運動設施。前一晚，籃球人紛紛出門，「捉住打街場的尾巴」，因為翌日的籃球場，迎來從未有過的安靜。「好想打波！好想打波！」Instagram上幾乎每天都會出現的一句，大家爭相分享往日打球的照片；每天4點，總有一絲期待會提起球場重開，只是延後了一周又一周。

然而，一封就是三個月。

不敢相信Instagram上愁雲慘霧，來自一群熱血、正能量的籃球人，雖然輪番「放負」，字裏行間卻仍然抱有希望。6月重開，脫韁野馬重獲自由，籃球人回到球場，只是快樂的時間過得特別快。「夏天到，疫情可能就會明朗一點，當天SARS⋯⋯」當年經驗今次並不適用，7月上旬，疫情爆發第三波，球場？再次無一倖免。

「幾時？」到了這一刻，你還敢問出口嗎？（張倩儀攝）

到底在球場上，誰才是不速之客？（袁志浩攝）

「有得打好打了！」

面對每天新增的感染人數，籃球場再封，明白且無奈。不過區區封場，難不到平日下班練球的堅毅香港人。沒有街場，還能跑步、做體能，到公園拍波甚至四出找一些偏僻尚未封框的球場。一種既想分享打籃球的喜悅，又生怕大家知道「私家場」位置的矛盾心理，照片拍着籃框卻又要寫著一句：「不要問（在哪）」。

連做運動，都是偷偷的，不動聲色。

相隔一個多月，球場解封，籃球人又再次雀躍的往球場跑，只是大家心中有譜，知道事情只會沒完沒了——「有得打好打了」，放工好累、好遠、好多人⋯⋯通通不再是放棄的藉口，因為一想到明天又有可能封場，就更懂得珍惜當下。

看著市民經過籃球場，走入足球場買花。（袁志浩攝）

「哦，封囉。」

果然，二不離三，還來了第四次。入冬的日子，籃球場又再冰封，「心都涼了」更貼切不過。反應不外乎苦笑和「唉」，因為心中有數，所以對封場消息，做不出更大反應。

這一年，感同身受着政府所謂的新常態，第一和第四次封場，同樣的天氣和措施，大家態度截然不同。

如果是「正常」的球場上，他們可能不會看到大模廝樣橫過球場的人。（袁志浩攝）

限時動態上分享新聞，外加一句：「又封，慣咗」，分享的不再是打球的舊照，也不再問「幾時？」甚至知道當球場重開是為了花市，大家敢怒不敢言，麻木地只變成一句「係咁㗎啦。」就像龍子傑所說的：「成件事就是滑稽。」

「你說不想球場有人群聚集，但你看花市有多少人？堂食只可以開到6點，但花市卻能開到12點，根本就是自打嘴巴。」葉耀邦一言道破。

就像籠中鳥，哪裡才是出口？（袁志浩攝）

花市預計入場人次200萬，大概是街場全盛時期也累積不到的人數，然而事實是籃球場只容賣花，不容打波。「不知道由什麼時候開始，在香港打波好像做賊一樣。」龍子傑苦笑道。是的，這一年的香港籃球就像啞子吃黃蓮，窮得只剩下無力感。

每年新年，球場轉為年宵花市，球員都會放下籃球，走入一個不屬於運動的球場，參與應節活動；今年新年，同為市民的籃球人，在場上除了感受到荒謬、不解，大概沒有半點喜悅和節日氣氛。

為了抗疫，籃球場不能打籃球；因為節日，籃球場可以賣花。

封起的框又何時再見天日？（袁志浩攝）