奴域斯基41號退役　獨行俠舊隊友到場見證　傑特：有興趣復出嗎？

撰文：楊宇翹
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一代獨行俠標記奴域斯基（Dirk Nowitzki）的41號球衣今日賽後退役，見證的除了家人，昔日戰友當然有到場支持。
現任獨行俠主帥傑特（Jason Kidd）致辭時更幽默地向奴域斯基提出一條問題。

奴域斯基41號謝幕，就連今日以82：99不敵獨行俠的勇士眾將，也錄制影片對這名「德國槍」表達敬意。

一代獨行俠標記奴域斯基（Dirk Nowitzki）的41號球衣今日賽後退役。（Getty Images）

伊古達拉直言，奴域斯基改變了NBA比賽：「恭喜你將要舉行球衣退役儀式，就我個人來說，從很小時候開始就是你的忠實粉絲，在職業生涯中你取得了很多成就，並改變了比賽，在歷史上只有少數幾個人能像你這樣改變比賽。」

奴域斯基在獨行俠的21年

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現世代射手標記之一的K湯臣，也向偶像表下感謝之情：「你就是史上最偉大射手之一，顯然也是最能投的大個子，我們也許被稱為『浪花兄弟』，但你就是『浪花上帝』。」

儀式上也找來獨行俠2011年NBA總冠軍班底現場見證，傑特（Jason Kidd）、真達拿（Tyson Chandler）、馬利安（Shawn Marion）、畢拿（Caron Butler）、貝里亞（JJ Barea）、史杜積高域（Peja Stojakovic）等也在席上。

傑特隨後問上一條眾人關注的問題：「我們現給出一份10日短約，你有興趣復出嗎？」（影片截圖）

昔日總冠軍隊友、現任獨行俠主帥傑特隨後問上一條眾人關注的問題：「我們現給出一份10日短約，你有興趣復出嗎？」此問題引來全場歡呼，惟奴域斯基只好笑着並做出「不了」的動作。

奴域斯基的回應。（影片截圖）

奴域斯基21年生涯14次入選明星賽，12次入選最佳陣容，2006/07賽季帶領獨行俠打出隊史最佳的67勝15負戰績，取下常規賽MVP名銜。2010/11賽季奴域斯基更帶領不被看好的球隊拿下NBA總冠軍，同時他亦當選總決賽最有價值球員。

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