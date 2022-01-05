林書豪憶闖NBA前艱苦日子　父母借出老本支持追夢

現時效力CBA北京首鋼的林書豪，曾經是NBA首位美籍華裔球員，也經歷過困難的追夢之路。
近日在接受採訪時，林書豪就提到自己的過去，艱苦到飯都無得食，父母竟然為他「All-In」。
眾所皆知，林書豪是哈佛大學的高材生，但原來在讀大學的時候已經靠借錢還學費。決心挑戰NBA，但無人問津，2010年參加選秀落選後，才與勇士隊簽定了一份為期2年的合約。三次被下放發展聯盟，直到2012年意外帶領紐約人創下七連勝，才穩住在NBA的陣腳。
「那時候我們家沒有太多錢，在哈佛學習的時候要一直借錢。」林書豪提到有試過由外婆資助學費。完成學業後，準備追籃球夢，在沒有「工作」前只好省吃儉用，林書豪憶起：「媽媽知道我平時吃不飽，有一天她打電話給我：你現在申請NBA選秀，必須要吃飽。」當時母親給了林書豪一些錢，說給他兩年時間追夢，而林書豪也沒有深究太多：「我沒有問太多問題，因為我怕尷尬。可是我覺得OK，父母給了我兩年，那我每次吃飯就確定吃到飽。」
加入NBA第七年，林書豪想起這件事，才反問父母錢的由來，然後才得知這是兩老的退休養老金。「我聽到真的超感動，嘩，父母從小到現在還是那麼誇張的一個方式去支持我的籃球夢想。」不過12年後，林書豪也不在NBA打拚，轉戰CBA。
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