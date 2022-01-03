【NBA】K湯臣勢下周正式回歸　狀態Fit爆12分鐘17次起手

「浪花兄弟」何時結合，球迷由兩年前一直問着，至今才有明確答案。

縱然勇士明日面對熱火的名單依然沒有K湯臣（Klay Thompson），但據指他很大機會在下一場主場正式回歸，1月10日也就是「浪花兄弟」回歸的日子。



勇士更新了球隊傷病報告，達米安李爾（Damion Lee）和D格連（Draymond Green）也解除了健康與安全協議，沒有在傷病名單中；不過K湯臣明日也將缺戰熱火。

K湯臣（Klay Thompson）很大機會在下一場主場正式回歸，1月10日也就是「浪花兄弟」回歸的日子。（Getty Images）

不過，萬眾期待的復出日期也不遠，據指下周對碰騎士的賽事，K湯臣將在主場正式回歸。近日他在隊內訓練賽中更上陣12分鐘，其狀態也令隊友嘩然。「浪花兄弟」拍檔史提芬居里直言，邊打邊數着K湯臣的出手次數：「他出手很多次，在12分鐘內我好像數到17次；然而他進了很多球，命中率超過50%。你能從他臉上看出來，已接近復出了。」

K湯臣近日他在隊內訓練賽中更上陣12分鐘，其狀態「fit爆」，令隊友嘩然。（美聯社）

伊古達拉也續道，彷彿看到了巔峰時期的K湯臣：「在訓練賽裏，我不斷傳球給他但那並不是有意的，大概傳了幾次後我意識到我不是在嘗試傳給他，而是我不斷在進攻中看到他，他也不斷得分。」