甲一籃球｜升班馬建龍奪開季首勝　朱梓榕面對封場無奈慨歎

變種病毒Omicron出現社區隱形傳播鏈，政府公布收緊防疫措施，甲一聯賽也因應安排只能完成1月7日凌晨前的賽事。

周四（6日）甲一閉門作賽，建龍以81：59大勝遊協，拿下今季首勝。



同樣三戰三負的建龍飛馬和遊協，暫並列榜尾，因此對兩支球隊來說，都是一場必須拿下的仗。建龍開局由外援漢尼拔連取6分，不久即將比數拉開，遊協有吳嘉軒挺身射入中距離，收窄至3分之差。第二節，朱梓榕和韓天次雙雙發炮。遊協的失誤多，未能把握機會反擊，眼睜睜讓建龍以36：25拉開比數。

建龍靠漢尼拔在籃下嚐到甜頭。（張倩儀攝)

換邊後，遊協調整未見效，被建龍打出一段6：0的攻勢，遊協在Michael Nealis的壓哨三分命中後保持10分差距。遊協儘管有胡重光連入2球三分，但時間無多未能反撲，加上建龍三人得分「上雙」，終以81：59大勝，拿下今季首勝。

馮嘉豪下半場發力，攻入11分。（張倩儀攝)

經驗四場，建龍終算取下首勝，在封場前注下一支強心針，也是朱梓榕（朱Ken）的首場甲一勝利。「我不想只贏一場，想目標放遠一點。」

作為升班馬，建龍在過去半季披荊斬棘，明明人腳尚可，又有外援加持，戰績卻未見起色，對朱Ken來說，今季甲一不似預期：「第一場對南華傷沒有打，我們目標頭六，第二場對福建是一場很大的失誤，至少要和福建有得打，卻差很遠，到第三場對永倫士氣才變好。」

他接着說：「其實今場應該要再贏多一點，無關對手的水平，而是要發揮到更好的自己，今場不應該驕傲。」

朱梓榕第四節稍微扭傷離場。（張倩儀攝)

「朱Ken」坦言球隊由甲二到甲一都一直有內部難題，例如未夠團結一致，大家都各有意見，「球隊很多事都重新調整過，希望可以乘住這場贏球的氣勢繼續下去。」不想當「升降機」，也不想「Hea打」然後轉隊：「我不想護級，想原班人馬留下。」

吳嘉軒首節挺身收窄分差。（張倩儀攝)

可是，今晚之後，香港籃球又再暫停至少14天，球員自然有不悅，但這個情緒不盡然是因為防疫：「無助，因為我們都有隨政府的指示做，大家打齊針，好像很聽話但最後都無得打。」無奈地只可以拋出一個無解的問題：「到底是我們沒有遵守規則，還是你沒有做好自己工作？」

朱梓榕坦言球隊慢慢在變好。

這兩年，大部分人都堅持下來，唯一可做的就是繼續下去，「和之前一樣，無場只好自己keep，我們要搏也要學，不能讓自己因此（狀態）下跌。」