甲一籃球｜永倫東方激戰至加時　泰那傷出秒速重返戰陣保勝果

甲一聯賽周二（28日）尾場再有「Big 4」的「黃藍大戰」，永倫今場惡鬥東方龍獅，雖然對手外援休戰，但永倫中途「熄火」。
永倫趕及在第四節反撲，成功逼使東方打入加時，永倫以1分優勢捱完最後8秒，終以79：76險勝東方。
東方龍獅今場依然缺少外援拉利羅斯，調整至全華班的作戰模式，開局就和永倫比數不相上下，但仍一度處下風。
但第二節，東方外圍發力灑三分雨，其中陳翊麟2球三分，再加上梁嘉顯和徐遠成各射入1球三分，打出一段15：0的攻勢，半場領先36：30。永倫除了泰那獨取13分，眾將都未有太多發揮，反而蔡龍德在內線攻守上皆建功，表現比平日好。
換邊後，東方乘勢搶分，殺出「奇兵」楊睿騏單節獨轟8分，但永倫的攻擊多次博到罰球，讓陳兆榮、楊睿騏和卜聿揚均陷入四犯危機。
戰至最後一節，永倫有周迎堅補籃反超，但泰那和卜聿揚先後「And-1」，兩隊比數再緊咬。最後東方球權，但李琪被判進攻犯規，周迎堅兩罰全中追平73：73，並進入加時。
加時戰中，泰那在上籃間撞到籃架受傷，但出場一個攻勢後再上場，永倫1分優勢撐到最後8秒，終以79：76險勝東方。
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