港女籃陳欣汶奪赴美後首冠　獲NCAA第3組別資格　挑戰更大舞台

2021年夏天，女籃港隊成員之一陳欣汶（Yannie）遠赴美國追夢，今日（28日）協Emmanuel College贏得GNAC東北分岸冠軍，將如願殺入NCAA D3正賽。



曾在香港連霸6年學界「四冠后」，作為前協恩隊長，Yannie首次奪得香港學界以外的冠軍。在疫情期間，就讀中文大學的小妮子勇於跳出框框，越洋到美國波士頓尋找更大的舞台。

協Emmanuel College贏得GNAC東北分岸冠軍，將如願殺入NCAA正賽。（GNAC網站）

想打入NCAA，需要先在旗下的分岸賽事奪冠，在全美NCAA D3共64個席位中爭取1席；64席中共44支冠軍球隊以及由委員會選出的20支外卡球隊。

經歷三個月，Yannie終打入GNAC決賽，由Emmanuel College對上Saint Joseph's，Yannie正選上陣首節即打出20：9領先，雖然下半場被力追但仍保持優勢到最後，以78：70勝出順利捧盃，更直入NCAA正賽。Yannie全場攻入10分、8籃板、2助攻、2偷波和1封阻；賽後，一眾隊友更讓新加入的Yannie剪籃網慶祝。

賽後，一眾隊友更讓新加入的Yannie剪籃網慶祝。（陳欣汶Instagram截圖）

分岸冠軍到手，Emmanuel College直入NCAA D3正賽，雖然水平比分岸賽事更高、對手更強，但Yannie早早就表示自己想在NCAA愈走愈遠，在「新秀年」挑戰自己的極限，改善不足。Emmanuel College將會在明天（29日）抽籤分組，並於周六（5日）出戰首場NCAA賽事。