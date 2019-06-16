【女籃】陳欣汶淡定攀過低谷　甲組學界就是不一樣

一次敗陣，可以讓重新了解自己；一次失敗，可以找回對勝利的渴求。 對學生球員說，一次的DSE，就是重新開始。 陳欣汶兩年來在協恩擔起大旗，完成精英賽的七連霸後，收心養性閉關「鋤書」，甚至缺席整個銀牌賽。歸隊後，再戰女甲卻顯得相當手緊，直到對上均安，陳欣汶在關鍵的下半場挺身，連取13分奠勝。在錯失一勝之後要打入四強，接下來的每一場，對偉邦而言都相當重要，拿下均安一仗可是為球隊打下強心針，而陳欣汶（Yanni）也自然成了該場的「X-factor」。

「考完之後我一直不太敢進攻，這可能是DSE後打得最好的一場甲組吧。」坐着一邊脫下籃球鞋，額頭上的汗珠沒有停止往下流，Yanni邊喘氣邊說了這句。三分球，「手起刀落」一球接一球，信心從每一球之間建立，隊友的每一句都深深影響Yanni的決定：「今場隊友不停的提醒我：『要放膽去射』，她們的鼓勵和教練的信任很重要。」因為自我感覺不好，不想當球隊的「老鼠屎」，接了球第一時間不是瞄籃，而是瞄着隊友：「好多時候有機會都會想分多一點給隊友，甚至是剛回來練球連自己『空晒』都不敢上。」Yanni憶述。

DSE過後要重執對籃球的感覺，陳欣汶心知道自己手感不好，信心不足，還是只能逆來順受重新出發。（張倩儀攝）

手起刀落，這一場的三分球陳欣汶射得跟學界時候一樣俐落。（張倩儀攝）

不起手就不會「炒」，不做就不會錯的概念，上場就為了傳球？「我知道上場的時候一還是要擔當得起得分的工作，她們都一直提我，我也是有能力去得分。」難道沒有練習太耐感覺都追不回來？Yanni心裡知道，隊友也知道不是感覺的問題：「很多人都說我不是手感不好，只是自己信心不足。」

要不是因為陳欣汶第三節的爆發，均安對偉邦這兩隊實力相當的對碰，到尾段或許會很難打。（張倩儀攝）

你可能會說協恩在學界打遍天下無敵手，沒什麼會令作為前隊長的Yanni失去信心，但甲組就是不一樣，對抗性和技術層面都比學界更上一層，畢竟女甲球員經驗更多，處理球的手法更成熟。另外就是角色：「 學界的時候自己作為一個隊長或領袖，責任大，心態上會覺得一定要站出來，但現在在甲組還是未有這個心態。」

教練的信任，隊友的支持，讓陳欣汶用半季的時間找回自己。（張倩儀攝）

剛回來打球的時候，接到球都只追着隊友來傳，也不想自己發動攻勢，因為會怕。（張倩儀攝）

隊中不乏師姐、前輩，難怪會依賴，但Yanni也知道自己不能再這樣：「不斷提自己一定要站出來，有頹廢過，因為不是太找到自己在球場上的角色，感覺和以前很不同。」她擦一下流到面頰的汗說：「自己狀態愈低就愈要多花時間。」過完今年，將要踏上大專之路，告別協恩也等於不再有人迫你去努力，畢竟長大後很多事都要靠自發，現在也許就是一次預習。「自己要學會鞭策自己，要自律保持自己的狀態，始終大專後就再也沒有協恩般高強度的訓練。」逆境和低谷才是成長的所在地，這一次Yanni攀過去了。