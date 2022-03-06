美國女籃中鋒於俄羅斯被捕　涉藏有大麻面臨10年刑罰｜有片

據美媒《紐約時報》報導，美國女籃中鋒格連娜（Brittney Griner）上月於俄羅斯因被發現攜帶大麻油及吸食器具而被捕。

國女子職籃WNBA已公開聲明支持格連娜，表示會盡能力讓她平安回到美國。



效力WNBA球隊鳳凰城水星隊的格連娜，去年助美國女籃於東京奧運奪金，也是史上首位在WNBA總冠軍賽中入樽的球員。美媒報導，格連娜2月在從美國紐約飛往俄羅斯，入境時被發現攜帶大麻油及吸食器具，在莫斯科附近的謝列梅捷沃國際機場被捕。

起初俄羅斯海關並無公開被捕者姓名，只提及「兩屆奧運金牌的美國女籃球員」，直到俄羅斯塔斯社揭露被捕人身份：WNBA鳳凰城水星隊中鋒格連娜。

效力WNBA球隊鳳凰城水星隊的格連娜剛助美國女籃於東京奧運奪金，也是史上首位在WNBA總冠軍賽中入樽的球員。（Getty Images）

俄羅斯海關公開格連娜被捕經過的閉路電視影片，畫面顯示緝毒犬聞出行李有異常，海關人員隨即用X光機檢查，發現大麻油及吸食器具。據俄羅斯法例，格連娜有機會面臨5至10年有期徒刑。

格連娜經理人表示已得知格連娜的情況，並與俄羅斯律師保持聯繫。隨後，WNBA公開發聲明：「聯盟將會全力支持格連娜，會盡一切努力讓其安全回國。」球隊、美國隊也表示支持格連娜，關注其人身安全。

起初俄羅斯海關並無公開被捕者姓名，只提及「兩屆奧運金牌的美國女籃球員」。（Getty Images）

雖然WNBA是世界頂級女籃聯盟，但因薪酬低，不少球員都會在休季期間到外地「賺外快」。格連娜不例外，自2014年起到人工更高的俄羅斯聯賽「兼職」，更曾奪過4屆冠軍，因此不時往來兩地。

格連娜2月在從美國紐約飛往俄羅斯。（Getty Images）