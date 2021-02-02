【活出真我】美國女籃球星告別乳房　為跨性別發聲：身體重獲自由

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-02-02 14:24

加拿大影星愛倫比芝（Ellen Page）去年在社交媒體宣佈自己為跨性別及非二元性別，並改名為艾略特（Elliot），在網絡世界引起迴響。 然而在籃球壇，亦有WNBA球星Layshia Clarendon宣布已移除部分乳房組織，並決定脫離既定女性形象。

著名電影《Juno少女孕記》中女主角愛倫比芝（Ellen Page）早年「出櫃」，其後去年在Instagram宣布自己是跨性別人士，並改名做「Elliot Page」。

事件引起全球影迷關注，影圈一眾同業也支持他勇敢追求真我。Elliot Page除了活出自我，他的勇氣也感動了不少同路人。

WNBA球星Layshia Clarendon宣布已移除部分乳房組織，並決定脫離既定女性形象。（Instagram）

WNBA球星告別乳房

一直支持女性與黑人平權的美國女籃WNBA球星Layshia Clarendon，日前亦為自己發聲。

這名球星上載了幾張手術照到社交媒體，並寫上：「社會上的仇恨、迷思與無知，令我在分享這份喜悅時有點猶疑，但我動了上半身手術；我感到身體重獲自由，我希望跨性別人士亦明白，我們一直都存在，沒有人可以否定我們！」

Layshia Clarendon的帥氣：（按圖放大）

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「我感到身體重獲自由，我希望跨性別人士亦明白，我們一直都存在，沒有人可以否定我們！」（Instagram）

移除部分乳房組織，擺脫女性定型，Layshia在宣布後亦再發文流露心聲，表示宣布後內心存有恐懼，擔心會迎來朋輩及聯盟的拒絕。

不過Layshia的勇氣換來滿滿的支持，當中包括所屬球會紐約自由隊的班主，並發文：「紐約自由隊的大家庭全力支持Layshia與他們的選擇，他們是社會運動的尖兵，象徵我們不該被社會框架所限制，尊重所有人的獨特性。」

Layshia宣布後換來滿滿的支持，當中包括所屬球會紐約自由隊的班主。（美聯社）

Layshia目前29歲，2013年選秀進入WNBA，上季場均11.5分、2.7籃板。Layshia生理上是女性，但自我認定為「非二元性別（non-binary）」，意指不屬於男性，亦不屬於女性。Layshia與女友2017年拉埋天窗，去年底老婆誕下一名男孩，取名Clarendon。

同場加映：Elliot Page的帥氣（按圖放大）

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