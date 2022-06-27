【亞洲盃外圍賽】籃總宣布FIBA批准重新參加　港隊或直接晉級次圈

早前，香港籃球代表隊因放棄參加籃球亞洲盃外圍賽而引起關注，3天後香港籃球總會（下稱籃總）表示已向FIBA Asia提出重新參賽亞洲盃外圍賽的要求。

周一（27日）籃總於公布，同日「收到FIBA Asia通知可獲重新參賽，比賽日期定於11月7日至11月15日舉行」。



今年4月，有本地媒體報導指香港隊棄戰籃球亞洲盃外圍賽預賽，更引述香港籃球總會總幹事朱春生回應，表示因疫情關係未能選拔球員，故根本無法成軍，加上預算不足，因此只有棄權的選擇。籃總在3天後急轉軚，表示一切為溝通出錯，亦已重新申請參賽。

港隊曾棄戰亞洲盃。（FIBA）

今日籃總公布表示同日收到FIBA Asia通知可獲重新參賽：「比賽日期定於11月7至11月15日舉行，而比賽地點有待FIBA Asia通知，多謝各界人士關注。本會將竭力跟進事項，得到進一步資訊之後，再向各方交代事件進展。」

4月棄賽事件曝光後，不少球員在個人社交平台紛紛出post直斥籃總安排不妥，也在post內標記了民政事務局、體育專員楊德強及立法會議員兼亞運團團長霍啟剛，一求關注；更透露一直未收過籃總任何諮詢及通知，並得瀏覽FIBA官網時才發現港隊棄戰。

重新加入後，港隊將與關島和新加坡直接晉級。（FIBA）

港隊重新加入直接晉級

港隊原於C組與關島、新加坡及柬埔寨，爭奪第二階段外圍賽的席位；每組4隊，決出3支球隊打入第二階段。由於柬埔寨棄賽，港隊重新加入後或能直接與關島和新加坡晉級次人圈。惟現時FIBA官網尚未更新分組表，香港隊仍未重新「入組」。