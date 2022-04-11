亞洲盃外圍賽｜籃總突轉軚　發聲明指為溝通出錯　已申請重新參賽

香港隊因疫情退出亞洲盃外圍賽一事發酵多日，今日終有進展。

籃總事隔3日突然轉軚，並發聲明指已向國際籃協（FIBA）申請重新參賽。



上周五有本地傳媒報道，據FIBA官網的亞洲盃外圍賽最新公布，香港隊卻成為5支棄戰的球隊之一。然而其後經本報查詢，球員一直未收過籃總任何諮詢及通知，並得瀏覽FIBA官網時才發現港隊棄戰。

籃總事隔3日突然轉軚，並發聲明指已向國際籃協（FIBA）申請重新參賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

事件其後連日發酵，本地籃球員們亦紛紛出post直斥籃總安排不妥，也在帖子內標記了民政事務局、體育專員楊德強及立法會議員兼亞運團團長霍啟剛，一求關注。今日（11日）香港籃球總會突然改口風，並發表聲明表示一切為溝通出錯，亦已重新申請參賽，聲明如下：



「對於近期香港隊男子籃球隊因疫情未能參加亞洲盃外圍賽預賽2025，由於溝通問題掀起各界關注深感抱歉！有鑑於現時香港疫情轉趨下滑，香港籃球總會現已重新聯絡FIBA提出重新參賽要求! 本會將竭力跟進事項，在得到進一步通知之後，稍後向各方交代事件進展。」

亞洲盃外圍賽將於今年6月於4個國家開打，港隊原於C組。（資料圖片／鄭子峰攝）

亞洲盃外圍賽將於今年6月於4個國家開打，港隊原於C組與關島、新加坡及柬埔寨，爭奪第二階段外圍賽的席位。是次亞洲盃外圍賽更是9月杭州亞運前唯一國際賽，若然最後因「溝通問題」導致失落參賽資格，實在可惜亦無稽。