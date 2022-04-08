【亞洲盃外圍賽】港隊突然棄戰 球員毫不知情 「沒有收過通知」
撰文：楊宇翹
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籃球亞洲盃外圍賽將於今年6月於4個國家開打，惟今日有本地傳媒報道，據FIBA官網最新公布，香港隊卻成為5支棄戰的球隊之一。
為近年港隊主力的蔡再懃直言失望，並指未收過籃總任何諮詢及通知，球員得瀏覽FIBA官網時才發現，港隊棄戰。
據報道指，約三個多星期前FIBA公布亞洲盃第一階段外圍賽的比賽地點時，港隊仍在參賽名單上。不過在最新一期公布，香港隊卻消失在參賽名單上，報道再引述香港籃球總會總幹事朱春生回應，表示因疫情關係未能選拔球員，故根本無法成軍，加上預算不足，因此只有棄權的選擇。
港隊原於C組與關島、新加坡及柬埔寨，爭奪第二階段外圍賽的席位。是次亞洲盃外圍賽更是9月杭州亞運前唯一國際賽，面對突然被宣布「死亡」，港隊成員蔡再懃直言可惜。
蔡再懃表示：「這比賽正好是亞運前一個挑戰和磨合，而亞洲盃是國際性賽事，我相信大家將好樂意放下手頭上工作去參賽。」蔡再懃亦提到，籃總一直未有通知球員棄賽決定，他亦是看到FIBA官網消息才得知已被「判決」。蔡再懃在道：「始終我們三年前已斷斷續續地打球，今年又突然停擺，大家一定好餓波。」
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