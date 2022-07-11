籃球熱話｜韋斯保克與艾榮球衣被清倉處理　近半價一件Swingman版

往往休賽期，湖人的交易去向亦是球迷熱議之一。今夏關於韋斯保克和K艾榮的交易，傳聞滿天飛，究竟湖人和籃網是否互換球星？一切仍需等待。

惟就在等待期間，兩大球星的球衣也被清倉處理，難道此舉藏有玄機？



湖人想要交易韋斯保克已是公開秘密，然而勒邦占士希望再次與艾榮聯手也是眾所周知的事，據指湖人和籃網重啟談判，「韋少」與艾榮很可能互換東家。

湖人想要交易韋斯保克已是公開秘密。（Getty Images）

一切仍在磋商階段，但洛杉磯市內商店似乎早有啟示，並把韋斯保克大部分的0號球衣半價出賣。同一時間，艾榮的籃網11號球衣也被降價甩賣，原價130美元的「Swingman」版，現只售71.97美元。

兩大球星的球衣也被清倉處理，難道有什麼啟示？（網上圖片）

籃網傾向讓艾榮執行合約最後一年、達3600萬美元的球員選項，甚或讓他跳出合約，重簽下一份價值8400萬美元的兩年短期合約。不過籃網的盤算也許不敵勒邦占士與艾榮的兄弟情。