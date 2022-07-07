【籃球熱話】傳杜蘭特玩失蹤 拒接任何電話 就交易事宜感沮喪
撰文：普利森
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籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）高呼「賣我」，網絡上隨即展開這名球星的落腳地搜查。惟籃網似乎不希望把他隨便賣走，據指杜蘭特沮喪得與世隔絕。
杜蘭特由於不滿球隊拒和艾榮續約，力挺好兄弟下向球隊提出轉會，此讓自由市場霎時混亂，過半數球隊都在部署如何換來這名MVP。
據傳籃網確實有與其他球隊交涉，但同時也沒有賣杜蘭特的急切，因此一直沒有實質行動。因此今日傳出，杜蘭特心情沮喪得與外界失聯，拒接任何電話和回應訊息。
NBA名宿柏堅斯（Kendrick Perkins）在ESPN節目內則認為，一切只是杜蘭特的手段：「我不相信杜蘭特的說詞，我看不出他在這時候提出被交易的任何理由，我認為他只是正在玩恐嚇。」
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