【籃球熱話】湖人老闆Twitter緬懷高比　一句話疑似暗寸兩大球星

湖人老闆Jeanie Buss早前接受ESPN節目《First Take》訪問，直言「只要占士願意，我們希望他在這裏呆得越久越好」。

惟數日後，她卻在社交媒體發文緬懷高比拜仁，然而其中一句更讓人猜疑是含沙射影。



湖人老闆Jeanie Buss稍早在Twitter上發文緬懷高比，並寫道：「我想念高比。他能夠理解和說明那些我不能說的事，他是湖人隊史最偉大的球員，他明白球隊大於自己，意思是說，如果你重視球隊目標高於自己的目標，你就會得到回報，然後獲得最好的結果。」

湖人老闆Jeanie Buss「他明白球隊大於自己」的一句，讓人猜疑是含沙射影。（Getty Images）

明明是對故人的懷念，但「他明白球隊大於自己」一句，卻引發了一場風波。Jeanie在非高比生忌或死忌突然發文，FOX體育節目主持人Skip Bayless認為，話語間有兩層意思，第一是展現自己缺乏安全感，第二是對勒邦占士的過於自我含沙射影。

不少球迷認為，Jeanie含沙射影對象是勒邦占士及韋斯保克。（Getty Images）

Jeanie通常關掉Twitter的留言功能，惟這次她特別在文後加上「所有人都可回應」標籤，1日內就獲得4500個回覆。網民普遍認為，Jeanie文字實情是指責勒邦占士及韋斯保克，二人視個人目標高於球隊目標，但發文後的Jeanie再也沒有任何回應。