甲一籃球｜滿貫最後1秒絕殺反勝南華　張偉康學會接受老將的現實

甲一聯賽周四（28日）上演一場加時、最後1秒絕殺反勝的熱血戲碼，主角就是全場留守在後備席上，加時階段才上陣3分半鐘、三分2射全中得的滿貫後衛張偉康（阿康）。



今場滿貫對壘南華，40分鐘停錶賽事激戰近2小時，阿康全程在板凳上等待，準備好隨時上陣。兩隊各不相讓，以75：75平手。進入加時階段，阿康上場先射入一球三分追平81：81。南華在最後1秒仍手執1分優勢時，阿康再於三分線起手，射入絕殺的關鍵球，滿貫以89：87險勝。

張偉康以兩球三分助球隊取勝。（張倩儀攝）

張偉康在贏球後狂哭。（張倩儀攝）

全隊衝入球場，相擁慶祝；只有他一人哭着跪趴在隊友腳邊鎚打地板，崩潰大哭得需要隊友扶起。阿康是2019年率領滿貫殺入總決賽的主力得分後衛，今季聯賽，他上場時間大減，主力位置改由27歲的蔡再懃頂上。

「上一次打大後備⋯⋯」阿康數着，感覺已久遠到有點想不起來，「好像是7至8年前，福建的時候，不過當時心態覺得自己有能力爭，現在可能是準備要退下來吧」。上場時間只有3分半鐘，阿康一出即完美交出「功課」，在最後1秒證明自己依然「好掂」。可是，角色的轉變，對於一個老大哥來說，不是容易的事，原來老將階段，需要學習的是接受和放下。

聯賽重開後，張偉康上陣時間減少。（資料圖片/張倩儀攝）

張偉康由正選變成大後備，心態調整不容易。（資料圖片/張倩儀攝）

「不太好受⋯⋯但我會說，這是一個過程。」阿康苦笑。疫情三年，阿康要自己慢慢接受現實，也重新定位自己，除了贏球他別無他求，「就像剛才，教練叫到，有空就射，不做無謂事」。

33歲，阿康形容自己像在往下坡走，不好受，卻又不得不接受；接受自己體力下降、傷患纏身，也接受隊友青出於藍。「蔡再懃、林俊光、何倚富等等，成長了很多；我2至3年後都要退下來，自己要明白，這是很正常的事。」阿康笑着強調，只要為球隊好就好，「說真的，阿懃，是我心目中本地得分後衛中最強的一個，正選位置給他，心甘情願啦，我OK」。