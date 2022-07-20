【甲一籃球】為籃球辭職值得嗎？關雋陶用重開第一戰找出答案

「用三年，將100%時間放在籃球上。」

南青前鋒關雋陶用甲一籃球賽季重開的第一場證明，自己辭去教學助理一職、全心打籃球是值得的。



甲一重開，南青在第五波疫情後，內線重心麥洛連（Christopher Mclaughlin）離隊，首戰面對經驗老到的崇德飛鷹，關雋陶（關公）下半場攻入10分，包括兩球三分，一度助南青扭轉局勢反超80：79。但最後因失誤頻頻僅負91：92。

關雋陶今場攻入17分，包括三球三分。（張倩儀攝）

為籃球辭去正職

今年24歲的關雋陶由教育大學畢業後，原打算走上教師之路，入職成為教學助理，但疫情下沉澱良久，還是想趁年輕「搏一鋪」：「我沒有想太多，只是覺得還年輕，所以想給自己三年期限。」關公表示得到家人和女朋友的支持，現時做籃球教練維持收入，其餘時間早、午、晚一共練三課，只為了一個目標：「我好想打上甲一『大隊』或是成為主力球員。」他知道只要打出身價，籃球一樣可以成為生計，至少年輕就是本錢。

以往重視個人表現的關雋陶，在疫情下想通了，全心投入球隊。（張倩儀攝）

比起大專時代，今天的關公場內場外都更沉着，全場12射6中、三分6射3中，攻入全隊第二高的17分，也是他今季首次出戰甲一、由銀牌賽開始以來9場比賽中，得分最高的一場。

但比起得分，此刻他更在意球隊的贏輸：「今場雖然輸了，但也算證明我放棄正職、全心投入籃球的努力。」

南青今場以91：92不敵飛鷹。（張倩儀攝）

關雋陶坦言，以前給自己太多目標、期望：「當現實和想像不乎，就會很失望；但現在我想通了，只想全心全意投入球隊。」放下必須要「Show Off」（表現自己）、搶分的心態，落場反而表現更自如，「有機會就射，有波就守。」

今季南青的年輕活力，來自大多數球員是甲一初哥，經驗稍淺，即使季初尚有麥洛連在陣仍被看低一線，關公道：「現在沒有他，可算是雪上加霜，但我們用了好幾場去證明自己有實力，即使缺了他，仍是有力爭頭四的球隊，目標不會變。」