女籃點評｜6隊大亂鬥！ 半季過後仍未明朗　安邦均安成兩大奇兵

本地籃球女子甲組賽季過半，每隊均完成7場賽事中的4場，但少有地形勢依然未明朗。

「少有」不僅是筆者的形容，而是征戰女甲近20載的球員也認同，女甲的確「少有」出現今季的大亂鬥。



現時女甲8支球隊中，福建4戰全勝列榜首，緊隨的是3勝1負的安青。偉邦、安邦和七喜則以2勝2負並列第3；在季尾將有一隊降班的情況下，暫時最危急的就是1勝3負、並列榜尾的均安、南華和東方。

「有見過某幾隊實力平均，但從未見過這種『亂』法。」征戰女甲近20年，現效力安邦的後衛黃鳳川說道。以她在女甲打滾的年資，今季的形勢對她來說也算新鮮，「從未見過6隊都有機會入四強，同時6隊都有機會降班。」

現時女甲各隊完成4場賽事後，賽果及獲得的積分。（籃總）

征戰女甲近20載的黃鳳川也表示少見這個形勢。（張倩儀攝）

以上兩季為例，福建、偉邦和七喜均能打入季後賽，獲視作上游球隊，安青和均安也有力爭取季後賽資格，與南華同屬中游，下游球隊則有安邦和升班球隊（上季為警察、前季為公民）。的確，今季球隊的表現和狀態受疫情影響，比較不穩，例如時有球員染疫缺席賽事，以往的戰績已不太具參考價值。

說到半季亮點，除了東方爆冷擊敗均安，安邦亦有望爭入四強。均安和安邦兩隊的主力多為近年轉隊加入，但兩軍磨合速度卻大不同。

安邦近幾季均位居第7，今季打出驚喜。（張倩儀攝）

上場羅家誼成「X-Factor」，射入4球三分奠勝。（張倩儀攝）

安邦新生代各施其職

據籃球總會紀錄，安邦過去3季均排名第7，2018年更與該年的「升班馬」公民陷入「護級戰」。今季雖然首場不敵七喜，卻在第五波疫情後改頭換面，先與安青糾纏到55：57，再先後以65：53和63：56擊敗東方和南華，安邦的崛起無疑也為對手帶來不少麻煩。

安邦今季多由助教陳文勇帶隊，近幾場的正選陣容年紀輕，但在攻守兩端均具活力，控球由甲組經驗較多、暫時場均17.67分排名籃總得分榜第5位的趙嘉渝擔任，另外更有5人都出身於漢華體系，包括入隊已4季的中鋒馬丹鳳、前鋒方芷茵和加入3季的周敏，及兩名新人顧綽姿和羅家誼，即使部份球員年資淺，也有一定默契搭夠。

安邦今季正選陣有多名前漢華主力，較易培養出默契。（張倩儀攝）

安邦今季暫時以2勝2負處中上游。（張倩儀攝）

磨合得好，除了在於各人敢攻，也因為陣中球員具備不同角色和作用。內線防守的馬丹鳳和方芷茵有身高優勢，前場也有周敏和顧綽姿的緊迫型防守。進攻方面，趙嘉渝既能交出助攻，又得分穩定、多板斧；在內線，馬丹鳳有牽引力，讓隊友在外圍更多空間起手。周敏多切入分波，也多次在弱邊補位射三分或「Long Two」，顧綽姿能則善用速度和活力，擔任「箭頭」。值得一提，上場羅家誼後備上陣射入4球三分奠勝，擔起射手一角，完全體現各施其職對安邦的重要性。

均安多「球星」但磨合仍需時

反觀，2017年冠軍、2018年亞軍，去季跌出四強，現時以1勝3負陷降班危機的均安，雖然人腳鼎盛，但仍待磨合。

今季雖然有卓婷加入，也有「新血」袁靄欣、林緯諾等加入輪換，但效果卻不似預期。先以55：57不敵安青，再以31：51和41：49敗給福建和東方，僅擊敗七喜取得1勝。

均安射手、內線悍將滿營，但獨缺一個串連角色。（張倩儀攝）

均安內線屬甲組數一數二強，但未能完全發揮作用。（張倩儀攝）

均安不缺具經驗和能力的球員，但卻未能發揮應有水準。雖然隊中新球員有5位，謝亦霖、黃靖浠等也只入隊兩季，「斷斤秤」均安人腳並不亞於其他隊，但場上缺少一個重要角色，影響配合正是陷入險境的主因。

均安多射手，也有強悍的內線球員如黃靖浠、王宝詩和蘇楚堯 ，但卻缺少一個入楔分波，為隊友製造空間的角色。特別是射手手感冰冷時，對手集中向內線球員施加壓力，令黃靖浠和蘇楚堯更難單打，而擅於入楔接應隊友的王宝詩，也難以發揮最大作用。除了作為牽引，也是幫助內外線串連的重點，若小將可以充當這個角色，理應會改善進攻不順的問題。

現時均安以1勝3負，與東方和南華處下風，有降班危機。（張倩儀攝）

接下來的賽事以偉邦對安邦、南華對均安2場最精彩，皆因對賽2隊戰績相同，特別是尾場的南華對均安，必需拿下今場才能免於降班危機。

女子甲組聯賽賽程

8月8日（星期一）

19:10 偉邦 VS 安邦

20:30 南華 VS 均安



8月15日 （星期一）

19:10 安青 VS 東方

20:30 福建 VS 七喜