【女籃點評】小將經驗少一定輸？　東方三連敗急需發揮年輕本錢

由於9月中旬打完7場常規賽後，戰績最差的一隊將會降班，因此周一（18日）由同樣兩戰全負、暫居榜尾的安邦和東方對壘，對兩隊來說至相當重要。最終東方以53：65吞敗，拿下三連敗，形勢嚴峻。

惟論個人能力、體能東方絕不輸蝕，難道缺經驗的小將就一定被比下去？



女子甲組聯賽



7月25日（星期一）

19:10 均安 VS 東方

20:30 福建VS 偉邦



8月1日 （星期一）

19:10 安邦 VS 南華

20:30 七喜VS 安青



地點：港島東體育館



近幾季女甲的升班球隊，在甲組均處弱勢，今季東方也不例外。除銀牌賽首戰以67：38大比數擊敗安青後，東方表現逐步下滑。今戰前，東方以聯賽兩戰全負與安邦暫居榜尾，因此視今場與安邦的對決為「護級戰」，最後以53：65吞敗。

現時每隊均完成三場常規賽，以福建3勝名列第一，緊隨其後有2勝1負的偉邦、七喜和安青。東方則以3負戰績「包尾」，情況最危急，接下來只剩下4次機會，分別對上南華、均安、安青、七喜，四支球隊都是在職球員為主，球賽閱讀和經驗佔優，小將又該如何應對？

東方射手近幾場都未能發揮水準。（張倩儀攝）

聯賽快將過半，東方仍被具經驗對手「食住」，未能打出優勢。早前提到，東方人陣容具備不同能力的角色，有射手、單打能力強的前鋒，也有多位內線穩定得分點，加上同出浸大女籃或是一直教練黃芷晴麾下，配合理應有加乘。但從不敵安邦一戰來看，東方過度著重單打，內、外主力無法連線，未能突破安邦防守，未表現出應有水準。

內外未能連線

今場安邦以「212」 防守應對，為針對東方的射手而將防守陣拉大至三分線外，但東方外線少有利用內線的牽引力造出外圍空間，只不斷嘗試單打，遭包夾後再分球，雖然面對聯防時，單打的確會引來包夾，若傳球不夠快速，對手就有足夠時間補位，東方的切入可謂無功而還。

安邦的運球即使未能突破上籃，也能為隊友造出機會。（張倩儀攝）

雖然安邦中鋒馬丹鳳在身高有絕對優勢，但她卻少有自己進攻，反而利用牽引力引來包夾，這時再分如隊友就有更好的進攻空間。（張倩儀攝）

另外，東方內線三個籃下有優勢的中鋒，包括文雯、劉倩婷和羅卓容三人場均得分為1分、7分和2.3分，除了得分偏低，在場上持球時間少也未能發揮牽引力。

事實上，只要球在內線球員手上，安邦中鋒馬丹鳳、前鋒方芷茵等就會舉高雙手包夾，安邦的「212」防守也會收窄，這時東方外圍射手才有捕位起手的空間，抑或擅長鏟籃的前鋒如鄭卓珺、何佩盈等就可以接應中鋒傳球上籃。換句話說，在東方進攻中，三位中鋒若能成為「燈塔」做出引牽、分球的作用，外線球員才會有更多空位發揮，二來也可以減少運球失誤。

劉倩婷在內線可以做出的牽引力遠比這幾場看到的大。（張倩儀攝）

東方的防守和體能式打法或是接下來突圍的優勢。（張倩儀攝）

東方餘下賽程將面到南華、安青和七喜，該三隊對外圍的防守也不會手軟，包夾的速度和配合，也會如安邦般減少東方外圍進攻機會，加上對手已斷定東方火力集中在射手身上，開局即會施壓，以防讓射手手感變熱的後患。因此，東方或需一改進攻重心，將球分入籃下，才造就外圍出手空間。

過多運球失誤 未能把握起手

綜合過去幾場表現，東方進攻多單打，運球時間長，容易造成失誤。在24秒進攻中，東方球員幾乎在接球後都會嘗試「落波」 單打，期望用速度「鏟穿」防守陣並分球，但屢試無效，最後草草在防守者面前起手。

以今場為例，安邦後衛周敏和顧綽姿今場守住三分線外至「葫蘆頂」位置，兩人防守進取，東方一接球即「落波」運球並非好選擇，多次被偷波，拱手讓出快攻機會。然而接下來4隊中都不乏這類對手，例如南華有施萍萍、鄺曉琳，七喜有黃昕鈴、周凱彤更具經驗的後衛等，在她們面前過多運球更大機會出錯。

施萍萍具速度和纏人的防守，預計容易讓東方造成失誤。（張倀儀攝）

安青的內外線防守相當紮實。（張倩儀攝）

其實要「猜散」高壓的聯防需靠流暢的傳球，然而東方在第三節中段就自己做出有效進攻模式：4個球員拉出外圍傳球，留下劉倩婷在進攻有利區接球，後轉身單打方芷茵，簡單勾手就拿下2分；劉倩婷單節攻入6分，這遠比全員輪流單打來得有效，卻只在下半場曇花一現。

不過，面對有高大內線如南華陳靜珩、均安王宝詩和黃靖浠等對手，另一位中鋒也需要隨時接應，或外線隊友也需要適時入楔、走「Back Door」。可見，在未來4場，東方需要更多內、外線配合。

均安內線防守也不能小看。（張倩儀攝）

輸經驗但理應要贏活力

雖然安邦今場正選人腳經驗比東方「老到」，但除了征戰甲組多年的控球趙嘉瑜外，其餘漢華中學班底馬丹鳳、方芷茵、周敏還有首戰甲組的顧綽姿，已屬甲組中較年輕的對手。可是，東方在陣地進攻時，依然受制於安邦的防守和節奏，在接下來的4場，也一樣有機會放大經驗不足的弱點。

其實東方球員雖經驗淺，但均為學界、大專頂尖球隊出身，個人能力、體能、執行性並不輸蝕，只可惜，她們至今尚未發揮出球隊最大的優勢：活力。

今場東方主將們手感稍失，錯失不少搶分機會。（張倩儀攝）

今場安邦得分集中在正選5人，其中趙嘉渝獨取22分。（張倩儀攝）

東方陣容大半屬浸會大學女籃，加上教練黃芷晴的風格，筆者最期望東方能打出浸大的緊迫防守、反擊快攻等快上快落的節奏。東方接下來的對手幾乎全為在職球員，球賽閱讀能力更強，大機會以「老鬼波」打法控制節奏，所以在陣地對決，東方小將必然會輸經驗。

若東方能開局即在前場高壓防守，偷波、快攻，減少讓對手輕鬆過場的機會，才有機會影響戰局。將節奏推快，體能消耗的打法，減少經驗球員思考時間，小將們才有機會在攻守上「偷雞」。