女籃點評｜聯賽重開球迷迫滿球場　盤點今季三大新鮮看點

女子甲組籃球聯賽重開，雖然選址港島東體育館不設觀眾席，但仍吸引大批球迷入場。

球迷為睇波而圍滿球場4條邊線，迫得球證要不斷提醒「坐後一點」，固然證明女籃有其吸引力。

本文就盤點女甲「新季」三大看點，讓新球迷更易上手。



女甲在第五波疫情前（即去年12月下旬和今年1月上旬），每隊均完成首場賽事。

球季重開後各隊除了戰況激烈，其中偉邦陣容和打法有變、安青始重用新人，加上「升班馬」東方的年輕勢力，為女甲帶來新鮮感。

球迷為睇波而圍滿球場4條邊線。（張倩儀攝）

女子甲組聯賽



7月11日（星期一）

19:10 均安 VS 七喜

20:30 安青 VS 偉邦



7月18日 （星期一）

19:10 南華 VS 福建

20:30 東方 VS 安邦



地點：港島東體育館



1. 偉邦全隊僅9人仍打出驚喜

李祉均和陳欣汶都在開季前分別離港挑戰WCBA和NCAA，偉邦一下子缺少兩大得分點。然而在未有增加新球員下，全隊僅得9人應戰。加上球隊再改由陳嘉汶領軍，球員缺陣加上易帥，偉邦今季可謂砍掉重練。

正當外界覺得偉邦陷入危機，偉邦的「小球」陣不如從前，現在人人皆是進攻點，沒有固定的得分主力下，反而讓對手防守變得困難。

吳欣潼擅用自己的牽引力，為隊友造出空間。（張倩儀攝）

李祉均和陳欣汶缺陣下，進攻模式和以往分別甚大，在第二場聯賽對上「升班馬」東方時，進攻火力明顯分布平均。全隊9人，8人均有分數進賬，前鋒莊嘉敏更攻入全隊最高分18分，得分後衛吳欣潼也有12分。

然而偉邦今季精彩之處，在於簡單流暢而有效的「Ball Movement」。

除了後衛徐穎榆、梁瑋輪流控球，球員在接球後沒有多餘運球，加上不斷跑動而靈活的走位，都有牽引防守者的作用。第三節一段最精彩的攻勢，就是隊友數次持球企圖進攻，莊嘉敏就能把握防守者補位時的空檔，靈活地攝入籃下「AB位」接應隊友助攻，單節拿下3球同樣位置的「Easy Basket」。

莊嘉敏上場攻入全隊最高18分。（張倩儀攝）

偉邦全場緊迫防守奏效，加上默契加乘的「Ball Movement」，輕鬆拿下今場；但也出現隱憂。負責組織、推快節奏的徐穎榆比賽間傷及阿基里斯腱，其後證實斷裂提早「收咧」。然而在緊迫、人盯人的防守，球員容易累積個犯，此無疑是球隊的「計時炸彈」，皆因上場全隊9人之中就有4人身負4犯，為賽事一大隱憂。



不過，就在最新甲組名單內，偉邦加入前協恩中鋒陸施晴及前寶覺後衛陳沅彤，解決板凳深度燃眉之急。

徐穎榆受傷，球隊加入陸施晴和陳沅彤。（張倩儀攝）

+ 3

2. 安青內線新氣象

雖然安青陣容中外線球員居多，但在經驗老到的內線球員鄭詠珊、陸少蕋的鎮守下，禁區也是對手相當難攻破的點。可是，鄭詠珊在賽季重開前完成小手術需休養數場，安青也始重用大前鋒許芷瑜和朱嘉文。

安青外線較強，內線主要輔助。（張倩儀攝）

許芷瑜今季多正選上陣。（張倩儀攝）

就讀協恩中學和理工大學期間多次奪冠，今年26歲的許芷瑜，曾效力女甲公民，近年才轉投安青，今季3次正選上陣。雖然許芷瑜身型偏瘦削，也非力量型球員，但身高1.77米於籃下有一定優勢；上場許芷瑜面對安邦中鋒馬丹鳳的防守，她也嘗會試後轉身攻籃，屢博得罰球機會，上場獨取8分之餘也打出「And-1」。

另外，曾是2屆中文大學女籃冠軍班底，29歲的朱嘉文效力安青6年，今年上場時間有明顯增加。雖然比起其他隊友進攻的侵略稍欠，但勝在夠「搏命」，角色鮮明，主要遊走籃下，除了為隊友單擋外，「孭位」、搶籃板和補籃也是她最拿手的工作。安青隊中有小前鋒唐曉蕾、盧曉芳主攻，加上板櫈上有大量射手，比起搶攻的內線，安青更需要工兵型球員配合。

朱嘉文效力安青6年，也是上陣時間最多的一年。（張倩儀攝）

+ 1

3. 東方外圍火力強

女甲新季看點，自然少不了升班球隊東方。

東方在銀牌賽首戰面對安青即打出球隊風格，射手滿門加上主動積極的防守，升上甲組第一場即射入7球三分，以67：38大比數勝出。東方的射手實力不容忽視，暫時東方今季5場賽事中，共射入16球三分，隊長兼得分後衛鄧凱蓉就佔6球。

東方今季5場賽事中，共射入16球，隊長鄧凱蓉就佔6球。（張倩儀攝）

潘頴雅上場單節攻入12分。（張倩儀攝）

除此之外，射手文曉情、羅雅穎早在大專、學界打出水準；另也有單打能力強，曾率裘錦秋中學殺入精英賽四強的小前鋒何佩盈和中鋒劉倩婷、寶覺中學前隊長、後衛潘頴雅，陣容中具備不同能力的角色。東方隊中有8位球員都出自浸大女籃或是一直教練黃芷晴麾下，隊友間熟習同一體系早已建立默契。

東方不乏個人能力強的球員。（張倩儀攝）

主要由現大專球員組成，雖然充滿活力，惟陣容中有半隊未經甲組洗禮，經驗較淺。在球隊亮相後，對手也有了觀察和部署的機會，因此後來再對南華、福建，甚至兩度對壘偉邦都受制於對手之下，期望在適應甲組後，再灑三分雨。