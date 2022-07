女籃點評｜聯賽重開球迷迫滿球場　盤點今季三大新鮮看點

女子甲組籃球聯賽重開,雖然選址港島東體育館不設觀眾席,但仍吸引大批球迷入場。

球迷為睇波而圍滿球場4條邊線,迫得球證要不斷提醒「坐後一點」,固然證明女籃有其吸引力。

本文就盤點女甲「新季」三大看點,讓新球迷更易上手。



女甲在第五波疫情前(即去年12月下旬和今年1月上旬),每隊均完成首場賽事。

球季重開後各隊除了戰況激烈,其中偉邦陣容和打法有變、安青始重用新人,加上「升班馬」東方的年輕勢力,為女甲帶來新鮮感。

球迷為睇波而圍滿球場4條邊線。(張倩儀攝)

女子甲組聯賽



7月11日(星期一)

19:10 均安 VS 七喜

20:30 安青 VS 偉邦



7月18日 (星期一)

19:10 南華 VS 福建

20:30 東方 VS 安邦



地點:港島東體育館



1. 偉邦全隊僅9人仍打出驚喜

李祉均和陳欣汶都在開季前分別離港挑戰WCBA和NCAA,偉邦一下子缺少兩大得分點。然而在未有增加新球員下,全隊僅得9人應戰。加上球隊再改由陳嘉汶領軍,球員缺陣加上易帥,偉邦今季可謂砍掉重練。

正當外界覺得偉邦陷入危機,偉邦的「小球」陣不如從前,現在人人皆是進攻點,沒有固定的得分主力下,反而讓對手防守變得困難。

吳欣潼擅用自己的牽引力,為隊友造出空間。(張倩儀攝)

李祉均和陳欣汶缺陣下,進攻模式和以往分別甚大,在第二場聯賽對上「升班馬」東方時,進攻火力明顯分布平均。全隊9人,8人均有分數進賬,前鋒莊嘉敏更攻入全隊最高分18分,得分後衛吳欣潼也有12分。

然而偉邦今季精彩之處,在於簡單流暢而有效的「Ball Movement」。

除了後衛徐穎榆、梁瑋輪流控球,球員在接球後沒有多餘運球,加上不斷跑動而靈活的走位,都有牽引防守者的作用。第三節一段最精彩的攻勢,就是隊友數次持球企圖進攻,莊嘉敏就能把握防守者補位時的空檔,靈活地攝入籃下「AB位」接應隊友助攻,單節拿下3球同樣位置的「Easy Basket」。

莊嘉敏上場攻入全隊最高18分。(張倩儀攝)

偉邦全場緊迫防守奏效,加上默契加乘的「Ball Movement」,輕鬆拿下今場;但也出現隱憂。負責組織、推快節奏的徐穎榆比賽間傷及阿基里斯腱,其後證實斷裂提早「收咧」。然而在緊迫、人盯人的防守,球員容易累積個犯,此無疑是球隊的「計時炸彈」,皆因上場全隊9人之中就有4人身負4犯,為賽事一大隱憂。



不過,就在最新甲組名單內,偉邦加入前協恩中鋒陸施晴及前寶覺後衛陳沅彤,解決板凳深度燃眉之急。

徐穎榆受傷,球隊加入陸施晴和陳沅彤。(張倩儀攝)

2. 安青內線新氣象

雖然安青陣容中外線球員居多,但在經驗老到的內線球員鄭詠珊、陸少蕋的鎮守下,禁區也是對手相當難攻破的點。可是,鄭詠珊在賽季重開前完成小手術需休養數場,安青也始重用大前鋒許芷瑜和朱嘉文。

安青外線較強,內線主要輔助。(張倩儀攝)

許芷瑜今季多正選上陣。(張倩儀攝)

就讀協恩中學和理工大學期間多次奪冠,今年26歲的許芷瑜,曾效力女甲公民,近年才轉投安青,今季3次正選上陣。雖然許芷瑜身型偏瘦削,也非力量型球員,但身高1.77米於籃下有一定優勢;上場許芷瑜面對安邦中鋒馬丹鳳的防守,她也嘗會試後轉身攻籃,屢博得罰球機會,上場獨取8分之餘也打出「And-1」。

另外,曾是2屆中文大學女籃冠軍班底,29歲的朱嘉文效力安青6年,今年上場時間有明顯增加。雖然比起其他隊友進攻的侵略稍欠,但勝在夠「搏命」,角色鮮明,主要遊走籃下,除了為隊友單擋外,「孭位」、搶籃板和補籃也是她最拿手的工作。安青隊中有小前鋒唐曉蕾、盧曉芳主攻,加上板櫈上有大量射手,比起搶攻的內線,安青更需要工兵型球員配合。

朱嘉文效力安青6年,也是上陣時間最多的一年。(張倩儀攝)

3. 東方外圍火力強

女甲新季看點,自然少不了升班球隊東方。

東方在銀牌賽首戰面對安青即打出球隊風格,射手滿門加上主動積極的防守,升上甲組第一場即射入7球三分,以67:38大比數勝出。東方的射手實力不容忽視,暫時東方今季5場賽事中,共射入16球三分,隊長兼得分後衛鄧凱蓉就佔6球。

東方今季5場賽事中,共射入16球,隊長鄧凱蓉就佔6球。(張倩儀攝)

潘頴雅上場單節攻入12分。(張倩儀攝)

除此之外,射手文曉情、羅雅穎早在大專、學界打出水準;另也有單打能力強,曾率裘錦秋中學殺入精英賽四強的小前鋒何佩盈和中鋒劉倩婷、寶覺中學前隊長、後衛潘頴雅,陣容中具備不同能力的角色。東方隊中有8位球員都出自浸大女籃或是一直教練黃芷晴麾下,隊友間熟習同一體系早已建立默契。

東方不乏個人能力強的球員。(張倩儀攝)

主要由現大專球員組成,雖然充滿活力,惟陣容中有半隊未經甲組洗禮,經驗較淺。在球隊亮相後,對手也有了觀察和部署的機會,因此後來再對南華、福建,甚至兩度對壘偉邦都受制於對手之下,期望在適應甲組後,再灑三分雨。