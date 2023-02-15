籃球亞洲盃｜港隊男籃2月出戰次輪預賽 人腳有變再添東方班底
撰文：張倩儀
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香港男子籃球代表隊去年11月出戰亞洲盃外圍賽預賽2025，取得2017年東亞錦標賽後FIBA賽事首勝兼出線。
據FIBA官網公布，港隊會於2月24-26日飛往蒙古，出戰亞洲盃外圍賽預賽第二輪，分別會對上東道主蒙古、泰國和馬來西亞。
香港男子籃球代表隊於11月下旬，出戰失而復得的亞洲盃外圍賽預賽，期間更以74：50擊敗新加坡，取得賽事首勝，亦是繼2017年東亞錦標賽後，港隊在FIBA賽事的首場勝利。
港隊以一勝一負、小組第二名成績晉級第二輪，與泰國、關島、蒙古、馬來西亞和新加坡同處F組，最後小組首四名將會出線至外圍賽。港隊會於2月24-26日飛往蒙古出戰第二輪賽事，將會「Back to back to back」連打三場，分別對上東道主蒙古、泰國和馬來西亞。
另外，FIBA官網顯示港隊人腳已定，名單如下：
梁兆華
陳兆榮
楊睿騏
卜聿揚
鄧志恆
徐遠成
梁嘉顯
徐遠征
蔡再懃
葉耀邦
蔡龍德
胡卓斌
除了有梁兆華回歸陣中，內線經驗球員蔡龍德也歸隊補強，與胡卓斌、卜聿揚聯手促成「三塔」。「徐遠」兄弟也加入戰線，頂替蘇志樂、許烜行、黃律堯等的外圍猛將。