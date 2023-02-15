籃球亞洲盃｜港隊男籃2月出戰次輪預賽　人腳有變再添東方班底

香港男子籃球代表隊去年11月出戰亞洲盃外圍賽預賽2025，取得2017年東亞錦標賽後FIBA賽事首勝兼出線。

據FIBA官網公布，港隊會於2月24-26日飛往蒙古，出戰亞洲盃外圍賽預賽第二輪，分別會對上東道主蒙古、泰國和馬來西亞。



香港男子籃球代表隊於11月下旬，出戰失而復得的亞洲盃外圍賽預賽，期間更以74：50擊敗新加坡，取得賽事首勝，亦是繼2017年東亞錦標賽後，港隊在FIBA賽事的首場勝利。

2月港隊將出戰第二輪賽事，人腳未有大變。（FIBA）

港隊以一勝一負、小組第二名成績晉級第二輪，與泰國、關島、蒙古、馬來西亞和新加坡同處F組，最後小組首四名將會出線至外圍賽。港隊會於2月24-26日飛往蒙古出戰第二輪賽事，將會「Back to back to back」連打三場，分別對上東道主蒙古、泰國和馬來西亞。

港隊繼2017年東亞錦標賽後，取得FIBA賽事首勝。（FIBA）

另外，FIBA官網顯示港隊人腳已定，名單如下：

梁兆華

陳兆榮

楊睿騏

卜聿揚

鄧志恆

徐遠成

梁嘉顯

徐遠征

蔡再懃

葉耀邦

蔡龍德

胡卓斌



除了有梁兆華回歸陣中，內線經驗球員蔡龍德也歸隊補強，與胡卓斌、卜聿揚聯手促成「三塔」。「徐遠」兄弟也加入戰線，頂替蘇志樂、許烜行、黃律堯等的外圍猛將。