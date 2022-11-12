籃球亞洲盃｜港隊3分憾負關島 蔡再懃：陣容夠活力有望贏新加坡
香港男籃赴印度出戰亞洲盃外圍賽預賽2025，於周五（12日）對戰關島，以64：67憾負，今晚將會對鬥新加坡，爭取勝利。
事隔2年，蔡再懃再為港披甲上陣，首戰錄得24分和5籃板，他表示雖然缺少李琪、惠龍兒等大哥，但港隊年輕化打出活力。
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港隊出戰今回賽事，曾因籃球總會棄權而鬧出風波，最後「失而復得」。開局港隊外圍即有蔡再懃射入3球三分，首節領先21：19。可是，第二、三節，蔡再懃的表現讓對手針對部署，港隊更接連出現失誤，直到最末節，楊睿騏再發揮「神奇小子」的威力，在攻、守兩端均有表現，在最後一分鐘射入三分，追至62：64。港隊卻未能把握最後反勝機會，只能以64：67憾負。
港隊上一次亞洲盃外圍賽飛往約旦，同樣兩戰關島，分別以83：103和66：112告負，今次動員不同陣容，港隊僅負3分，打出明顯不同的局面。
雖然港隊出師不利，但今場攻入24分的蔡再懃坦言隊內產生一定的化學作用：「其實大家都好團結地覺得今場有得贏，不過中間有一段太多失誤被拉開。今次港隊陣容年輕，因為多後生球員能一起搏，打出活力。」
港隊有卜聿揚、梁嘉顯、許烜行等年輕球員加入，阿懃表示陣容不同，有利有弊。拼勁當然不缺，但缺少李琪、惠龍兒等老大哥，經驗確欠奉，「特別是在比數被拉開的時候，需要更多時間調整。」
阿懃笑說自己對上一次代表港隊已經是21年2月，到澳洲出戰世界盃外圍賽，在25-27歲期間都沒有參戰國際賽，「讓我更期待今次，這一年來自己都只打了甲一，上場的感覺是興奮的，自己沒有預計過可以有這樣的表現，一心只想貢獻到球隊，幫香港隊贏波。」
今晚港隊將會對上新加坡，阿懃直言有得贏：「對新加坡是有機會贏的，只要我們做好防守，最重要的是不要鬆懈。」
港隊球員名單：
00號 蘇志樂
1號 許烜行
5號 黃律堯
8號 陳兆榮
10號 楊睿騏
13號 卜聿揚
14號 鄧志恆
23號 梁嘉顯
27號 蔡再懃
31號 連浩駿
35號 葉耀邦
68號 胡卓斌