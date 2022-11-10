本地籃球｜楊睿騏絕殺片登國際平台 冀為香港籃壇帶來關注
撰文：黎建明
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今季甲一準決賽第一場在今年10月2日舉行，當時香港東方籃球員楊睿騏在最後1.2秒射入中距離絕殺滿貫。該影片獲外國媒體轉載，有超過120萬人觀看，楊睿騏更因此獲國際籃協（FIBA）訪問。
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當日比賽香港東方對滿貫戰至最後1.2秒，當時東方落後67：68，楊睿騏接球後直接轉身射入絕殺球，助東方以69：68反勝滿貫，引來全場歡呼，隊友亦衝出來與他慶祝。
影片其後獲外國籃球媒體《Ballislife》轉載，目前影片觀看次數已超過120萬，外國球迷紛紛對該精彩絕殺予以肯定，亦有港人留言「香港的籃球有希望！」
楊睿騏接受國際籃協訪問時，指自己只是想為球隊贏波，「我感到非常驚訝，亦從未預期影片會上載至《Ballislife》，很開心這條影片可以在這國際平台上流傳……我希望這條影片可以為香港籃球帶來長期關注。」
楊睿騏早前入選港隊出戰2025亞洲盃外圍賽預賽的名單，他表示自己與隊友均非常期待今次賽事，「這是我們期待已久的時刻，我們亦已為接下來的賽事做好準備。」
港隊首戰將在香港時間周五（11日）晚上9時半上演，對手將是關島，而第二場對新加坡的比賽則會在周六晚上9時半舉行，兩場比賽將在國際籃協的YouTube頻道上免費直播。
第一場直播（香港時間周五晚9時半開始）：
第二場直播（香港時間周六晚9時半開始）：
港隊與關島在上年6月的2021亞洲杯外圍賽曾兩度交手，兩場比賽均由關島勝出。楊睿騏坦言球隊正處於新舊交替階段，然而希望港隊球迷能繼續為他們打氣，「我們一定會在接下來的比賽竭盡所能。」
港隊2025亞洲盃外圍賽預賽賽程：（香港時間）
11月11日 晚上9時半 香港對關島
11月12日 晚上9時半 香港對新加坡
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