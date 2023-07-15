本地籃球｜前南華冠軍教練掌東方兵符　陳兆榮：好多嘢記

高級組銀牌賽將於本月19日開鑼，近日香港東方宣布前南華冠軍教練、波斯尼亞籍巴拿莫域（Mensur Bajramovic）重磅加盟，擔任主教練。

周六（15日）東方開操，Mensur表示加入東方、回到香港，感覺就像回家，期待東方和自己的風格可以新舊交融：「Play as a team。」



香港東方新帥上任。（張倩儀攝）

銀牌不日開戰，各隊密鑼緊鼓準備，香港東方更於本月6日公布將由前南華冠軍教練巴拿莫域（Mensur）掌兵。Mensur曾掌南華帥印3年多，率球隊於2019年重奪甲一總冠軍，更為南華留下一套風格和系統，成球隊重要「資產」。

前南華冠軍教練巴拿莫域執教東方。（張倩儀攝）

如今Mensur回歸，他直言感覺像回家一樣：「我離開的時候。就知道我會回來，只是不知道那一隊。」當東方邀請，他便欣然接受，並想盡快開始訓練。

將東方原有風格和自己的系列合併是一大挑戰。（張倩儀攝）

球隊與教練風格的配合

由「紅」轉「藍」，改掌東方兵符，Mensur面對新挑戰：「東方是專業球隊，很有系統性；雖然我有自己風格，但會根據不同球隊調整。」Mensur風格注重團隊配合，紀律、防守一樣不少，但他也明白東方在隊史中建立了自己一套，目標驗新舊交融，「不會有魔法，所以不能一兩日改變所有事，但要求是『play as a team』，團隊需大於個人，各人付出所有，然後大家都會有機會，而不是只依賴一兩個人。」

陳兆榮笑言教練風格與以往不同。（張倩儀攝）

Mensur表明加入東方，做法會所有調整，但籃球哲學依舊，例如強調「修身齊家」先做好自己再加強球隊、強硬防守、清晰的思路和戰術等：「我們沒有太多時間，目標是每日都比昨日好，贏盡所有錦標。」

巴拿莫域表示回港就像是回家。（張倩儀攝）

隊長陳兆榮：好多戰術要記

Mensur加入東方僅一星期，隊長陳兆榮笑言感覺像是一個月：「原來只是一個星期⋯⋯可能因為訓練變成早、晚課（一星期9課），見面次數等於以往的數星期。」自2015年就效力東方的兆榮，感覺Mensur為球隊帶來新做法：「以前教練主張讓我們自己發揮和解決問題，但當Mensur面對同樣的情況會更主張講明解決方法。」兆榮笑言大家都努力適應教練風格：「好多事（戰術和做法）要記，可能一個月會熟悉一點，不會再這麼生硬。」