Balenciaga技窮靠出電器、家具救亡？其實這是辦公室「生存」藝術

雖然有關Balenciaga設計每況愈下的批評不絕，但品牌創意總監Demna Gvasalia向日常生活取材的設計，卻曾引領一個前所未有的時尚新潮流，受這股風氣影響的不只是時裝界，還有藝術界。

受Balenciaga啟發裝置藝術（Harry Nuriev）

第一次看到這批照片時，還以為Balenciaga想開拓家具市場，原來這是美麗的誤會，實情這是設計工作室Crosby Studios在Design Miami展出的雕塑裝置作品，名為《The Office》。

Balenciaga影印機？（Harry Nuriev）

稱為《The Office》，當然跟辦公室生活息息相關，據Crosby Studios主腦人Harry Nuriev所說，是次創作是他向自己早期職業生涯作出回應，當時他只是一所蚊形俄羅斯設計公司低級小職員，透過辦公室中常見的椅子、影印機、冷氣、時鐘、窗簾和掛衣架，以木材作材料製作雕塑作品，再全部印上Balenciaga的logo，用作提醒人們辦公室的dress code要求，也是對名牌追求的迷思。

Harry Nuriev表示他是受到Balenciaga將普通不過日用品變成貴價奢華單品所啟發。Demna Gvasalia為Balenciaga設計的一系列手袋，是源自IKEA環保袋、白色購物紙袋，甚至是紅白藍袋，雖然評價好壞參半，但這設計顛覆了平與貴的界線，即使他近年明顯不斷自我重覆，的確曾經改變了大眾對名牌的價值觀。