【Naomi Campbell】黑珍珠從不低聲乞求　霸氣回應Kendall Jenner

脾氣火爆但業務水平一流的超模，全世界再也找不出第二個Naomi Campbell。

人稱「黑珍珠」的Naomi是90年代初的五大超模之一，也是業界專業素養數一數二的真．實力派選手。雖然已經出道近30年，今年CFDA（美國時裝設計師協會）的時尚偶像獎依舊由她摘得——獲得這個獎項，說明她是被整個行業所認可的頂級偶像。撩人又性感的台步是Naomi的標誌，雖然身高只有174cm，但有傳說她的身材是最接近於黃金比例的。

她是第一位登上《時代》封面的黑人模特，也是第一位登上《Vogue》英國版和法國版封面的黑人模特。在種族歧視嚴重的80年代模特圈，這樣的經歷算得上是個創舉。Naomi身上由內而外散發出的這股「婊氣」，讓愛她的人着迷，也為她樹了不少敵人。

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比如她會因為嫉妒而封殺排擠和自己類似的模特——90年代初，Tyra Banks以單季度25場Catwalk Show的好成績（那時候的Catwalk Show還不如現在的多）而受到媒體關注，被譽為「下一個Naomi Campbell」時，引起了Naomi本人的嫉妒。

Naomi利用自己與品牌的關係強勢打壓Tyra Banks，讓「老佛爺」Karl Lagerfeld 把Tyra Banks的名字從模特名單中移除，還威脅經紀公司ELITE必須在她和Tyra之間選一個。「當我遠遠看到Naomi走過來，我只能馬上掉頭躲進另一條路。」Tyra Banks在之後的訪談節目中哭訴道。

Naomi Campbell和Tyra Banks，兩個代表時裝界的名字，你比較喜歡哪一位？立即按圖看看她們明媚風光▼

有網友笑稱：「Naomi Campbell就是你在工作中最討厭但又惹不起的那種前輩。」

在最近的《Watch What Happens Live》上，Naomi與主持人Andy Cohen展開了一場時裝界快問快答。作為模特圈超資深前輩的Naomi，對於最近圈內這些雞飛狗跳的八卦是怎麼看的呢？

Naomi Campbell@《Watch What Happens Live》（外灘提供）

【來聽聽超模Naomi Campbell怎麼點評Fashion圈內的八卦！】

問：Nicki Minaj和說唱歌手Cardi B在紐約時裝週的「ICONS派對」上大打出手，你站哪一邊？

Naomi：哦，雖然這個派對名字叫「ICONS 派對」，但參加的人沒有一個算是icon（微笑）。我不想看到有色人種女性互相爭鬥，更不想看到女人間的鬥爭——就算真的要撕殺，也不要在那種場合，吃相太難看啦。她們倆都是音樂圈的人，音樂不應該有很多區分，這件事我真的蠻失望的。

左：Nicki Minaj右：Cardi B（外灘提供）

前情摘要： 說唱歌手Nicki Minaj和Cardi B同在音樂圈，雖然表面上兩人一直以好姐妹相稱，但暗地裏卻早就積怨已久。 在紐約時裝週期間的「ICONS 派對」上，Nicki Minaj的好友Rah Ali 辱罵了她兩個月大的女兒，Cardi B脫下高跟鞋砸向身邊的Nicki Minaj，雙方的朋友們也開始大打出手，後來以Cardi B被保安架走而告終。事後，Cardi B 還在社交網絡上發出長文回應這次事件，並且表示自己一直很努力，不會受到這些小賤人們的影響。

在紐約時裝週期間的「ICONS 派對」上，Nicki Minaj的好友Rah Ali 辱罵了她兩個月大的女兒，Cardi B脫下高跟鞋砸向身邊的Nicki Minaj。（外灘提供）

問：對於Michael Kors收購Versace一事，你怎麼看？

Naomi：從商業角度上來講，我覺得這挺好的，雙方都能共贏。

問：你看過Versace的那部電視劇嗎？

（指2018年初上映的《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》）

Naomi：說實話，我沒法看下去——當時這部劇一出，我就決定永遠不看它。因為這實在對我太殘忍，想起那些回憶，我心裏會很痛苦的。

Gianni Versace可算是Naomi Campbell事途上的伯樂。對於收購事宜，你又怎樣看呢？▼

前情摘要： Michael Kors是美國著名的時裝集團，Versace是由意大利的Versace家族經營的經典時裝品牌。2018年9月底，Michael Kors 集團宣布以21.2億美金（約166億港元）的價格收購Versace，一個是新貴資本集團，一個是老派家族企業，這二者的結合引起行業內的大波動。 而Naomi 說自己「看不下去Versace的電視劇」，是因為在她事業的黃金時期，Mr. Versace對她萬分賞識，Naomi曾經連續11年為Versace走Catwalk Show，一場不缺，也擔任過無數次開場和閉場模特。兩人之間不只是簡單的「設計師與模特」的關係，更像是惺惺相惜的靈感繆思。 1997年，Mr. Versace在自己的別墅門口遭到槍擊身亡，噩耗震驚了整個時裝界。20年後這一情節被《美國犯罪故事》劇組搬上銀幕，但在開播時遭到了Versace家族的強烈抗議，並表示劇集中的許多情節在拍攝時沒有得到任何家族成員的授權，內容並非真實，還為此和劇組差點對薄公堂。

《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》（外灘提供）

問：你覺得Cindy Crawford的女兒Kaia Gerber怎麼樣？

Naomi（露出老母親般的微笑）：她非常可愛，我對她感到非常自豪。在她開始第一次走Catwalk前，我和Cindy還有她一起在設計師Azzedine Alaïa家裏廚房的餐桌上，為她過了一遍她當時該走和不該走的Catwalk Show。

因為當時她完全是個新人，我當然要教她一些技巧啦……按我說的去走，肯定不會錯。我真的很為她自豪！

Kaia Gerber盡得母親Cindy Crawford的真傳，按圖看看她與媽媽帶幾分相似吧▼

前情摘要： 當年的「Big 5」五大超模，其中就有Cindy Crawford和Naomi Campbell。對於「老隊友」女兒的實力，Naomi自然很放心——少不了老法師的言傳身教。 近幾年來Cindy的一雙兒女先後進入時裝界，就收穫了無數讚譽，尤其是Kaia Gerber的時尚資源更是好到令人眼紅，加上她得天獨厚的身材條件，自然在一眾年輕模特中賺足曝光度。 那麼為什麼會在Azzedine Alaïa家的廚房裏（如此放肆地）走Catwalk Show呢？Naomi 16 歲時剛剛入行，就認識了Azzedine Alaïa，後者算是她時尚之路上的引路人，更是一起並肩作戰的戰友和可以依靠的家人。Naomi曾經說過這樣的話來讚美Alaïa的設計：「再也沒有其他的連身裙能讓女性的外表與氣質表現得像Alaïa的設計一樣，因為它能完美呈現出女性的身材曲線。」

Naomi與Alaïa（外灘提供）

問：對於Kendall Jenner說「我從不像其他女孩那樣一季度走30場Catwalk Show」這種話引起模特行業眾怒，Naomi你作為前輩，有什麼話想說？

Naomi：下一個問題！（甩頭髮）

想知為甚麼Naomi會不作回應？按圖看看「網紅」Kendall Jenner如何得罪方丈▼

前情摘要： 真正靠實力拼上去的模特兒，是看不上她這樣的「網紅」的。 在Naomi紅起來的上世紀80年代，種族問題比現在嚴重得多。很多品牌直接在挑選模特時就明示：我們不需要黑皮膚的模特。包括Naomi在內的很多優秀模特因此就被拒之門外，連試鏡的機會都沒有。 當時同樣是「Big 5」成員的Linda Evangelista和Christy Turlington為了不再助長這樣的歪風，向品牌表示：如果不讓Naomi走Catwalk Show，她們倆也不會出場。但即便如此，當年Naomi的薪水在「Big 5」當中也比別人低，她依然保持着自己高水準的台步，用實力讓歧視她的人閉嘴。 出身貧苦全靠自己努力打拼的Naomi，自然對這些半路出家的網紅小姑娘不屑一顧咯！

從左至右：Christy Turlington、Linda Evangelista、Naomi Campbell（外灘提供）

觀看訪談的完整視頻，請按以下影片連結：

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】