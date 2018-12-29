【deTour】專訪創作單位KaCaMa與the cave：失敗的滋味是成功之源

你會如何定義「成功」？設計師用盡心血，卻為了創作出一個僅有0.1%成功機會的裝置藝術《完美的失敗》（Flawless Failure），兩組本地創作單位KaCaMa Design Lab與thecaveworkshop，究竟是如何解讀成功背後之真理？「能夠令人嚐盡失敗的滋味，才是這個設計的成功之處。」 他們正正解釋了這個裝置藝術的設計理念。其魅力所在，就是「Trial and Error」，快樂的泉源，是失敗與嘗試所湊合而成。以上看似老生常談的大道理，但又有多少位城市人會願意將之實踐於日常生活當中呢？

《完美的失敗》（Flawless Failure）。（KaCaMa Design Lab & thecaveworkshop）

KaCaMa Design Lab與thecaveworkshop多位主理人，分別是（左起）Angus、Chau、Match、Brian。（攝影：Jimmy Kung） 所有的完美也包含了失敗 在中環PMQ擺放着一個用木材而製成的大型裝置藝術，正是由KaCaMa Design Lab與thecaveworkshop合作創作的《完美的失敗》（Flawless Failure），設計方針是追棒不完美與失敗，眼見總有不少圍觀者不時野心勃勃地衝前一嘗這個失敗的裝置遊戲，完成任務後，沒錯，滿載而歸的機率幾乎是零，但人們所同時流露出的真摯笑容，卻令人有感費解及予盾，究竟所謂何事？ 「生活在城市裏的香港人，都過於著重成功與功利，但往往忘了失敗的過程，當中所必需要歷經一次又一次的嘗試，亦剛好證明了自己是如何踏出勇氣的第一步。就如這個裝置般，能夠給予大眾嘗試的部分，就是那條賽道與那輛小卡車，人們可任意決定載到車上石子的重量，但裝置只允許特定重量的車子走到終點，因此，車子過輕或過重，也會令其失序。雖然成功的機會就只有0.1%。」他們就是希望能透過這個裝置，吸引更多人前來面對失敗，與此同時感染身邊更多的途人參與及反思便會漸漸發現，失敗才是成功的最大要素。

《完美的失敗》（Flawless Failure）。（KaCaMa Design Lab & thecaveworkshop）

除了意念上達至「完美的失敗」的概念，創作團體更將之表露無遺於裝置的頂部設計。上蓋所呈現的指天指地猶如「雙C設計」作排列方式的蓋頂（用三百多條同一尺寸的弧形木條子砌組而成），裝嵌時的接觸面就只有中點的位置，即意味其木材的接合點與裝置成功的機會率也來得同樣少。這個靈感來自於日本亭園設計的流水竹筒，論設計美學與直接而宏大的創作理念，可謂達至並駕齊驅的效果。

《完美的失敗》（Flawless Failure）。（KaCaMa Design Lab & thecaveworkshop） 一個裝置藝術，一場香港人的社會實驗 KaCaMa Design Lab的設計師Match分享：「裝置最感有趣的地方，除了能夠令都市人作出互動之餘，更多的是觀察得到不同年齡層的心態與特質。較年輕一輩或小朋友，首次見狀雖仍處於摸索遊戲規則的階段，但他們會先選擇排隊嘗試，總抱着『玩咗先』的心態；較為年長的則選擇靜靜地在旁，試探及觀察，即使上前特地邀請也不時會被婉拒，大概是『怕出醜』的心理關口作祟吧。」以上都只是綜觀被劃分為兩大類別，但更多的支配可能是來自他們的自身經歷、生長環境、性格特質等。「縱然我們都注定各異，便嘗試撇除與放下所有偏見，為挑戰成功也好，嘗試失敗的滋味也好，共存於同一空間下，就應互相尊重、感染，以及啓發。」他表示這些正正也是設計團隊渴望被曝光的內容與感受。

KaCaMa Design Lab其中一位主理人Match。（攝影：Jimmy Kung） 到底何謂環保？ KaCaMa Design Lab謂這個環保設計品牌已走過七年之久，到了現在也會時常反問自己究竟所謂現今提倡的可持續性又是怎樣的一回事，「除了物質的可持續發展，我們認為概念本身的可持續更為重要，就如這次用上大量木材而製的作品，如活動結束後則被棄丟的話，就算創作時應用上再多的環保物料，其實也談不上可持續性了，於是我們與thecaveworkshop便開始著手下一個合作項目，嘗試以延長這個創作的生命作為其中一大宗旨，讓其經過改裝、再造、修整後，再用一個全新的姿態示人，同時讓社區關注更多環保之議題。」他們認為雖然置於香港這片土地，提及環保，大眾依然還以為可以用一個非常廉價的價錢買下產品，但背後所用的資源其實都得來不易，「回收處理工序更為繁複，而同時亦因政府的政策，導致不少回收的生產廠房走上絕路，無聲吶喊，致使更積極推動我們進行更多的Workshop，以環保、文化、社區、教育等形式，繼續提倡環保的重要性。」

thecaveworkshop其中一位主理人Chau。（攝影：Jimmy Kung）

thecaveworkshop續道：「環保來說，回收只是其中一個運行方式。對於以木材起家的我們而言，一件木材能夠用上二十年，能夠延續它生命的週期，就是我們對環保的主要軸心概念。而且希望透過環保設計，能夠反映更多東方美學的根源，以及木材的故事。就如有看過丹麥的家具設計，其實當地的設計內涵有不少也源於東方的藝術精髓，作為香港人，我們是否更應將之承傳下去呢？」

成功也好，失敗也好，從過程中得到學習與累積經驗，才是最難能可貴。