古着迷福音　法國雜誌《Avant》深度解構Vintage文化前世今生

在電子化的世代裏，不少紙媒都相繼停刊。不過，仍有不少人在被形容為「紙媒寒冬」的時代中逆流而上，像近日正式發行了創刊號的法國巴黎的古着雜誌《Avant》。

Contrubutors之一的Camille Gressier在社交媒體上傳的相片。（IG@playgroundbourgeoisie）

《Avant》是一本英法雙語雜誌，以探討古着的過去、現在及末來為軸心，每一期都有獨立的主題。創刊號以「美國工裝選集」為重點，封面請來了藝術家Mark Maggiori繪畫，先從「加州淘金潮」時期的工裝出發，透過專題故事、訪談、插畫、攝影等等去研究美式工裝。「加州淘金潮」發生於1848年至1855年之間，當時有人在河道中掘到金子，後來消息迅速傳播，吸引了世界各地的人、甚至是亞洲人粉粉趕到加洲淘金，亦有人因此一夜暴富。而淘金的地點多在河道或礦洞之中，環境較為嚴峻，所以對服飾的要求十分高，需要耐用的衣服去應對天氣及環境的變化，因此亦有說法指當時的服飾商人比起淘金者其實賺得更多。

當時的掘金工人多以內搭服加上恤衫配寬身褲為主，再配上外套、長靴、頭巾等配備，用作保暖、防水和拭汗，並會選用帆布、燈芯絨等較厚實的布料。在冬天裏，工人十分流行「Layering」的穿法，紅色和藍色恤衫是不少人的選擇，格子和間條印花也十分常見，而且在工作時會捲起衣袖。直至現時，工人服已變成了現代人的日常服，不少人都會以工裝打扮示人。

第一期的《Avant》找來了不少牛仔服史學家、收藏家，如Wouter Munnichs、Larry McKaughan、Brit Eaton、Rin Tanaka等等，深入探討工裝和牛仔服的歷史。對於各位古着愛好者而言，相信《Avant》定會是消閑的好選擇。在一切都變得電子化的年代，不少人都習慣以網上資訊代表紙本書籍。不過比起電子書，實體書往往來得更有溫度，油墨的味道、紙張的質感與翻頁的聲響，都是電子書不能比擬的。除了吸取知識，更是視覺以及心靈上的享受。