紅白藍膠袋可以當衫穿？上海設計師受賑災啟發設計出防水風衣

「紅白藍」對香港人來說絕不陌生，即使對時裝愛好者亦然。若你尚記得Louis Vuitton 2007年所發佈的春夏時裝系列、Phoebe Philo時代的CELINE所設計過的優雅紅白藍大衣、BALENCIAGA風靡一時的紅白藍袋、COMME des GARÇONS PVC袋、CLOT與Head Porter曾聯乘過的一系列紅白藍產品等。
它，更曾經成為四川地震的主要賑災物料之一，最近亦成就了一件防水風衣的誕生。
Market Trench（designboom）
來自上海設計師Luke Cardew設計上一件名為「Market Trench」的紅白藍風衣。然而首次遇上紅白藍Woven bags（紡織袋）與Snakeskin bags（蛇皮袋），還以為設計師同樣於香港就地取材再發展出風衣，豈料令他對物料留下深刻的印象，以及引發出這場創作的，原因卻是2008年的一場四川大地震，「當時有個四川地震災後重建IBAS項目，我們為當地的受災家庭創作及部署出三百多個紅白藍帳篷。」這亦使得Luke漸漸認為紅、白、藍三色長期以來也一直代表着自由、平等與博愛等象徵。經過期後五年來的研讀，他更看得清這種塑膠編織布料的可塑性與潛力。
賬災過後，回到上海的五年間，Luke發現這種本廣用於香港的材料其實早已於當地無處不在，從市場攤位供應商、商店裝修，乃至大型建築工地用來保護工人的材料，都見其蹤影，「它也是一個地方如何由老城轉型至現代化的最好見證。」於是促成了這個藝術項目與一款功能性雨衣的誕生。
又一山人是常用紅白藍為創作媒介的本地藝術家的作品。（又一山人）
說回屬於港人的紅白藍故事，據聞第一發源地其實是日本，繼而才流入本地的。不過，將這款紅白藍膠袋發揮得淋漓盡致定必是港人吧。故早在70、80年代，回鄉探親帶貨、為農場遮風擋雨、甚或避免因建築而造成的塵土飛揚，港人也不約而同地出動紅白藍袋幫忙，而較為近代的貢獻，則要數它對本地創作者與品牌的啟發，就如G.O.D.（住好啲）、黃炳培（又一山人）等。一路上，我們都見證着「紅白藍」有力地推動本地的文化價值，同時更是記載了香港人不屈不撓的獅子山精神。