紅白藍膠袋可以當衫穿？上海設計師受賑災啟發設計出防水風衣

「紅白藍」對香港人來說絕不陌生，即使對時裝愛好者亦然。若你尚記得Louis Vuitton 2007年所發佈的春夏時裝系列、Phoebe Philo時代的CELINE所設計過的優雅紅白藍大衣、BALENCIAGA風靡一時的紅白藍袋、COMME des GARÇONS PVC袋、CLOT與Head Porter曾聯乘過的一系列紅白藍產品等。 它，更曾經成為四川地震的主要賑災物料之一，最近亦成就了一件防水風衣的誕生。

Market Trench（designboom）

來自上海設計師Luke Cardew設計上一件名為「Market Trench」的紅白藍風衣。然而首次遇上紅白藍Woven bags（紡織袋）與Snakeskin bags（蛇皮袋），還以為設計師同樣於香港就地取材再發展出風衣，豈料令他對物料留下深刻的印象，以及引發出這場創作的，原因卻是2008年的一場四川大地震，「當時有個四川地震災後重建IBAS項目，我們為當地的受災家庭創作及部署出三百多個紅白藍帳篷。」這亦使得Luke漸漸認為紅、白、藍三色長期以來也一直代表着自由、平等與博愛等象徵。經過期後五年來的研讀，他更看得清這種塑膠編織布料的可塑性與潛力。

賬災過後，回到上海的五年間，Luke發現這種本廣用於香港的材料其實早已於當地無處不在，從市場攤位供應商、商店裝修，乃至大型建築工地用來保護工人的材料，都見其蹤影，「它也是一個地方如何由老城轉型至現代化的最好見證。」於是促成了這個藝術項目與一款功能性雨衣的誕生。