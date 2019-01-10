蔡依林「怪美的」衣着魔法：156cm獨特配搭　女人味非高妹專屬

時隔4年，Jolin蔡依林的新專輯《Ugly Beauty》終於正式發行，主打曲《怪美的》MV也在同一天上線。又醜又美？雖然聽上去像是兩個衝突的詞彙，其實想要表達的是陰陽太極的感覺。就像吳青峰在歌詞裏寫的：「美的醜的自有他存在的必要。」 如果從1998年參加歌唱比賽算起，今年已然是她出道的20個年頭。從清純的台灣少女，到如今的霸道女boss，蔡依林讓人不得不感嘆——真是「怪美的」！新歌MV不僅回顧了入行以來的各種「黑歷史」，更是設定了「法官與囚犯」、「廚師與食客」、「瘋狂護士與病人」等8種角色，又搞怪又好看。

Jolin蔡依林的新專輯《Ugly Beauty》終於正式發行（一条提供）

審美的世界 不是非美即醜

首先要介紹的，是這張具有強烈視覺衝擊感的專輯封面。Jolin身著來自英國前衛設計師Gareth Pug的作品，浪漫的薄紗之間帶着一絲弔詭的美感——不論是造型誇張的大紅唇、浮在半空中的手勢，還是無辜的神情，每個細節都在呼應這次打破世俗美醜觀念的專輯主題。

新曲MV的開篇，設置在了法庭中，而Jolin身上的這身時髦囚犯造型，則是致敬了2007年《愛無赦》裏的囚服。原本沉悶的囚服被改造得充滿嘻哈感，不僅上身變成了crop top，還在直筒長褲的基礎上做了大鏤空，整個造型非常性感。

MV的第2個場景設置在了一家海鮮餐廳裏。其中出現的這套粉白裙裝，出自2008年第19屆金曲獎的紅毯造型，雖然是來自Giambattista Valli 的2008春夏高級成衣系列，但是因為款式實在有些奇怪，在當時被嘲諷為了「衛生巾裝」。Jolin 也絲毫不避諱當年直指她的挖苦，再次把這身裝扮拿出來自嘲了一番。

MV還把場景設置在了醫院，醫院的牆上標榜着「Ugly to beauty challenge」，意在幫助醜小鴨變身為符合大眾審美的白天鵝。護士J不僅致敬了2012年《Dr.Jolin》中的造型，頭戴字幕護士帽的細節，也與Louis Vuitton在2008年春夏秀場上的「性感俏護士」系列，有着異曲同工之妙。

▼▼MV每個細節都有意思，也為觀眾帶來強烈的視覺衝擊 (按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

用帥氣褲裝變身霸道女Boss

別看Jolin 在拿自己的黑歷史開涮，其實現實中的她已經越發霸氣、充滿女人味了。要說最近半年的高頻look ，那非褲裝莫屬。光看這套造型，你能想像Jolin的身高其實只有1米56嗎？ Jolin身體力行地告訴我們，霸道女boss形象，並不是大高個的專屬。高腰長褲搭配透視上衣，還要記得還要做個利落的髮型喔～

同樣是黑色的西服套裝， Jolin 穿去寶格麗活動的這身裝扮，就在細節上下足了功夫。黃色的緞面大衣領與內搭的藍紫色抹胸來了一次鮮明的撞色，而腰間的巴洛克皮帶扣更是拉長了腰線。不得不說，顯腿長的利器往往在於一件點睛配飾~存在感超強的寬腰帶也是不錯的選擇。

在珠寶的選擇上， Jolin 也同樣果敢。一邊帶着存在感滿分的大胸針，一邊繫着Gucci走在大街上，跨個手包也不錯啊。而作為華語天后的蔡依林，上台表演怎麼可以把自己裹得嚴嚴實實，當然需要藉助crop top 的力量秀一下自己的平坦小腹。如果你對自己的身材足夠自信，完全照搬也沒問題！

▼▼156cm高的Jolin穿起褲裝也可以十分霸氣（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

牛仔褲要有破洞 外套也要夠保暖

和Jolin霸氣的工作裝比起來，私服就顯得平易近人了不少。天還沒那麼冷的時候，她的私服街拍裏出現了不少破洞牛仔褲的身影，非常有型。唯一的缺點，可能就是破洞的面積有點大，與其說是對身材的考驗，不如要看對自己的自信心有多強。

而從最近的幾組街拍中可以看到，面對驟降的氣溫，蔡依林轉向了保暖又實用的棒球帽+羽絨服。雖然把保暖交給了羽絨服，也要學她在內搭的毛衣上花點巧思，適當露膚的V領就能保證室內的時髦度。當然了，也可以像Jolin這樣來件蓬鬆的短款羽絨服，就算鬆鬆地挎在身上，好身材也能一覽無遺。

▼▼Jolin私下穿搭亦花了不少心思（按圖放大）▼▼

體操、芭蕾、鋼管舞 「拼命三娘」都練過

除了衣品上的突飛猛進，蔡依林還是娛樂圈裡出了名的「拼命三娘」。許多人不知道，其實在剛出道的時候，蔡依林是個連拍子都踩不准的舞痴。因為被人抨擊舞蹈功底太差，蔡依林于是開始咬牙訓練，從體操、芭蕾，再到鋼管舞，高難度的東西她都挑戰了遍，才練就瞭如今「旋轉跳躍不停歇」的舞孃。當她憑藉《舞孃》拿下當時金曲獎最佳女歌手的時候，她在得獎感言裏感謝了那些否定她的聲音：「謝謝你們給我很大的打擊，讓我一直很努力。」

而這份努力不僅體現在了她的演藝事業上，還有為人津津樂道的翻糖蛋糕。也許是蔡依林的一部分潛能被激發了出來，她在翻糖蛋糕上傾注的努力與時間都得到了回報——憑藉美豔的夢露蛋糕，一舉拿下了國際翻糖蛋糕比賽（ Cake International ）的金獎。

其實一開始，蔡依林的學習動機非常單純，就是出於好奇。「我一直想知道造型蛋糕到底是怎麼做的，所以就去看網上的教學影片，照着一點點學。」當這個技能得到肯定之後，蔡依林經常會把手藝帶進活動現場。她的蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」也應運而生，可謂正業副業同時開花。

這次發行新專輯，也是蔡依林對原有形象的一次推翻與重建。就像樂評人趙南坊對《怪美的》的評價：「每句歌詞都是在講，進入自己的世界，不去理會外面的世界。現在看來，這不僅是蔡依林的音樂哲學，也是人生哲學。 」

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