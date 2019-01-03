法國模特兒成全球最美麗面孔　四歲已為Jean Paul Gaultier走秀

由1990年起，TC Candler每年都會公佈百大美女的排名（也有百大帥哥）。踏入2019年，TC Candler在上周公佈了2018年的百大美女排名，今次排首位的是名法國女生，早於4歲已踏上天橋走秀。

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從今年的名單中可明顯看得出K-pop的影響力愈來愈大，不少韓國女團成員均有上榜，當中以Twice的比數最多，有四名成員進入一百強。榜單除了有第七次上榜的泰妍和曾於2014年及2015年奪下第一的Nana，還有Red Velvet的Irene以及Seulgi、BLACKPINK的Jennie、前Miss A成員Suzy等，而來自台灣的Twice成員子瑜奪得第二名。除了K pop當道惹起大眾討論外，排第89名，在香港出生的模特兒Jade Weber亦引起不少關注，這位年僅13歲的女生首次進入榜單。

奪得2018年「全球最美麗面孔」的Thylane Blondeau。（IG@thylaneblondeau）

2018年的「全球最美麗面孔」由來自法國的17歲模特兒Thylane Blondeau奪得，其母親是Véronika Loubry，父親是足球員Patrick Blondeau，曾效力摩納哥、馬賽等法甲球會。Thylane Blondeau的模特兒生涯開始得非常早，早在四歲已為品牌Jean Paul Gaultier走秀，踏上不少人夢寐以求的天橋，六歲時被封為「全球最美小孩」，更在十歲之齡登上《Teen Vogue》封面。現在亦可以在不同的時裝秀上看到Thylane Blondeau的身影，過去曾為Michael Kors、Tommy Hilfiger、Dolce & Gabbana等品牌走秀。

每年的榜單總會惹來不滿的聲音，有人會認為第一名名過其實、有人會指責為何自己喜愛的藝人不在榜單之上、又或者有人質問為何某某排名如此底。然而，美醜的區分向來都十分主觀，大家對於美醜的界定都不盡相同，永遠都沒有正確的答案。而TC Candler亦指排名更大的作用是希望名單上的女生們被更多人所認識，而近年榜單上有愈來愈多種族、國家的女生入選。美醜往往都會因應潮流文化而改變，就如在K pop盛行的情況下，有愈來愈多女團成員登上榜單。若果以榜單作為評定別人美醜的準則也未必太過膚淺，因為每個人都是獨一無二的，相信讓更多人認識不同地方的「美」才是榜單的意義所在。