Kendall Jenner拋離Hadid兩姊妹　蟬聯2018年最高收入模特兒

美國商業雜誌《Forbes》在上星期公佈了「2018年最高收入模特兒」的榜單,排名跟據 2017年6月1日 2018年6月1日之間的總收入決定,由Kendall Jenner以2250萬美元奪下第一、第二位是Karlie Kloss,Chrissy Teigen和Roise Huntington-Whitely同樣以1150萬美元居第三,Hadid兩姊妹則分別位列第七和第八。

以下為完整排名:

+ 6 + 5 + 4

Kendall Jenner今年與Estee Lauder、Adidas、Calvin Klein等品牌都有合作關係,在四大時裝周上亦經常看到她的身影,為Burberry、Fendi、Versace等大品牌走秀。

年紀輕輕就能成為最高收入的模特兒,除了本身精緻的面孔以及高䠷的身材外,相信「星二代」光環的幫助亦不少。Kendall Jenner母親為Kris Jenner,父親Caitlyn Jenner是一位運動員,亦是一位跨性別人士。她和妹妹Kylie Kenner與Kim Kardashian是同父異母的姊妹,亦與妹妹創立了自家品牌KENDALL + KYLIE,二人亦會親身示範品牌的各種產品。除了她之外,還有Kaia Gerber、榜上有名Hadid姊妹等都是名人之後。

Kendall Jenner之前曾因為「我不是那些每一季走三十多場秀或甚麼工作都接的模特兒( I was never one of those girls who would do like 30 shows a season or whatever the fuck those girls do)」引起其他模特兒不滿,因為不少沒有父母名氣加持的模特兒,需要花上更多時間才能爭取到曝光率或工作的機會,波蘭模特兒Magdalena Frackowiak就曾發文對Kendall Jenner的言論表達不滿,指接下眾多工作是因為要維持生計、以及為自己爭取更多機會。而Kendall Jenner之後亦有為其言論解釋,指本意是想表達讚美。

對於只能「靠自己」的模特兒而言,「贏在起跑線」的Kendall Jenner在事業上來得更輕鬆,而不公平的情況也確確實實地存在。不過對於品牌而言,名氣以及宣傳的效果來得更為重要,而「星二代」本身以及其父母卻正正能達到這個目的。