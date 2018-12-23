【2018年回顧】風雲人物：KimJones登峰造極HediSlimane去蕪存青

2018年己漸漸走到了尾聲，回望過去三百多天，時裝界如夢幻泡影般變化無常，品牌換帥、抄襲風波、巨星離世……究竟這一年哪些人與事，我們再度回首，畢竟在這個速食文化的時代裏，很多事情迅間被人遺忘。

Kim Jones．將藝術、街頭文化由LV延續至Dior

年初，時尚界的首個亮點，必數效力Louis Vuitton七年之久的Kim Jones，確定入主Dior Homme的消息。先回帶至Kim Jones時代的LV，無論與英國藝術家Chapman Brothers所創作出Cult味甚重的Garden of Hell成衣系列；或是成功與Supreme冰釋前嫌，破冰聯乘的街頭系列；再說到與日本潮流教父藤原浩所聯乘的Louis Vuitton X Fragment Design單品，其在位期間的創舉也顛覆了品牌固有的傳統奢華形象，令品牌走向更多元化，並拉近高級時裝與街頭文化之路線。

來到Kim Jones為Dior男裝首次操刀的2019春夏系列，也不負眾望。設計上，運用了不少由塑料所製的單品，以及一系列前衛的銀器首飾，並同時放置有代表Dior的Toile de jouy圖騰，令整個系列同時集結了經典與時尚之感。聯乘上，又能精準地拿捏到時下知名的潮流單位，就如藝術家KAWS、日系首飾潮牌Ambush等，秋冬系列再迎來日本傳奇藝術家空山基，令Dior聲勢更上一層樓。

Hedi Slimane（網上圖片） Hedi Slimane．推翻Celine所有過去的美好 另一個時尚界的風雲人物，無疑是Celine的新任總監Hedi Slimane。這位一向我行我素，得罪人多的Hedi，入主Celine首先大刀闊斧地將「CÉLINE」Logo變為「CELINE」，然後再為品牌破天荒宣布推出男裝系列，還同時找來Lady Gaga率先演釋其首個CELINE BY HEDI袋款。然後到了令人萬眾期待的Celine 2019春夏系列，Hedi為品牌一向推倒深入民心的極簡美學形象，大改為超窄身叛逆搖滾風格，雖然系列即時惹來公憤，但向來少理旁人評論的Hedi繼續貫徹始終，做回自己。反叛巨星未必贏到大眾的支持，卻抺不掉過去為Dior、Saint Laurent等品牌所累積下來的豐功偉績，在上月被《Vanity Fair》評為2018年法國最具影響力的人，大概也是實至名歸吧。

木村光希（網上圖片） 木村光希．是實力還是木村拓哉的光環？ 說到時尚界的明日之星，今年不得不提木村拓哉和工藤靜香的次女木村光希（Kōki）。年僅十五歲的Kōki，已在今年五月藉為 《ELLE》日本版拍攝封面及時裝造型照，正式宣佈會以模特兒身份出道。及後為「日本新聞協會」拍攝的廣告同時登上日本七十多家報紙頭版，更受CHANEL邀請遠赴巴黎欣賞其高級訂製時裝騷，現更有CHANEL美妝大使、BVLGARI全球最年輕品牌大使、日本健康飲品代言人等多個銜頭. 。可是近日Kōki卻飽受日本網民評擊，開始有大眾質疑她的工作能力，貴為星二代的她，是實力還是光靠父母木村拓哉和工藤靜香的名氣才受盡品牌的萬千寵愛呢？請大家拭目以待。

Kaia gerber．CHANEL的模二代寵兒

如果說到星二代，代表人物除了有木村光希之外，當然也不少得Cindy Crawford的女兒Kaia Gerber，年僅十七歲的Kaia，單看她的首個CHANEL廣告系列，見老佛爺（Karl Lagerfeld）為她親自落場操刀，而且每次的CHANEL時裝系列幾乎也見她的蹤影，以上證據已不難發現Kaia已成品牌的頭號愛將。還不僅止於此，逼近十一頭身的Kaia出道僅僅一年，已走遍各大品牌的時裝秀，如SAINT LAURENT、PRADA、Alexander Wang、Versace、BURBERRY、Valentino、Fendi、Miu Miu等等，可見品牌對 Kaia的喜愛。

Kaia gerber（網上圖片）

Virgil Abloh．《時代雜誌》最具影響力的設計師

數月前，當公布出2018年第三季度全球最熱門品牌排行榜時，我們還以會是GUCCI，或是BALENCIAGA，豈料卻由Virgil Abloh所創辦的高級街頭品牌Off-White™取得，首度成為全球最熱門品牌。Virgil Abloh過去一直都懂得大玩名氣，懂得如何拿捏High Fashion與Street Fashion之間的奇妙關係，令品牌於短短數年間取得佳續，今年品牌所推出的Off-White™ x Nike「The Ten」鞋款系列2.0、還有跟Rimowa、Converse等聯乘作品，也是風靡全城的。不過，Virgil Abloh成為Louis Vuitton創意總監一職，才是今年度最為人津津樂道的話題，因為他更是首位入主這家法國時裝品牌的黑人。

Virgil Abloh（圖片來源：lvmh.ru）

首個於Louis Vuitton 2019春夏系列，Virgil用人人平等的理念作為口號，設計用盡螢光與變幻無比的顏色，再加上使用大量PVC、鏡面、霓虹等過去品牌鮮見的元素放置其中，那些更被值得放大討論的「Down to earth」單品，如項鏈、行李廂、鞋款，以上所有元素使老牌以一個全新潮流姿態示人。於Virgil的主理下，兩大品牌同樣能駕馭得如此漂亮，難怪這位潮流界傳奇更被獲選為《時代雜誌》其中一個百名最具影響力的人物。

Alessandro Michele．繼續大玩復古美學

留有長髮與鬚子的Alessandro Michele正式宣佈入主GUCCI後，品牌的復古味道與向舊時代致敬的流行文化從沒脫離過，說到今年品牌最受時尚界注目的系列，必定要數模特手拿假頭人走上秀場、額上多出一隻眼睛的2018秋冬系列，亦令品牌引起廣大迴響。再者，品牌首間書店GUCCI Wooster Bookstore亦同樣於今年到來，以上種種有關於GUCCI的事件簿，足以令人回味無窮。

Alessandro Michele（網上圖片）

Phoebe Philo．永遠的極簡傳奇

去年年尾，時裝界釋出最令人惋惜的消息，莫過於Phoebe Philo離任Celine，就算來到將近2018的尾聲，大家依然對Phoebe念念不忘，現讓我們一起回顧Phoebe在位的十年間，如何為品牌打造出一個既低調坦率，又不乏精煉造工且簡約經典的品牌形象。

Phoebe Philo（網上圖片）

Phoebe Philo從不喜歡隨波逐流，設計上她完全捨棄潮流、性感、女性傳統之框架，只一心著重以面料、剪裁細節作為設計核心，漸漸奠定出Celine「極簡」的鮮明品牌定位。就如2010秋冬以黑藍作為主調的經典剪裁款色、2013秋冬引起全場矚目的紅白藍印花款式，以上創作也以極簡氛圍作為設計的大前題。另一邊廂，Philo時代的Celine亦創造過不少令人愛不釋手的IT BAG，就如Classic Box、Cabas、Trapeze、Trio等。雖簡簡約美學於Hedi Slimane的掌托下已一去不返，但Phoebe依然是女士們心中的傳奇。

Yoon Ahn．大牌最愛的配飾設計師

年中，Kim Jones發表入主Dior Men的首個男裝系列，除了時裝以外，當中更令人嘆為觀止的，絕不少得模特身上的銀器，原來所有飾品，也來自Yoon Ahn的創作。華盛頓西雅圖出生的Yoon Ahn，跟丈夫Verbal一起創立Ambush創辦人之一，喜歡美式街頭的Yoon，再加上其Verbal Hip Hop樂團M-flo的背景，兩者的結合令設計跟音樂與街頭文化一體化，過去亦因此而令不少品牌為之著迷，就如A Bathing Ape、Sacai、Off-White、Louis Vuitton也曾與品牌推出聯名系列，今年她跟Nike合作更是大放異彩。

A$AP Rocky・高端時裝Hip Hop化的典範

提到潮流界的指標性大人物，美國現今著名的饒舌歌手A$AP Rocky當之無愧。他每次曝光於鏡頭前的造型，往往也能優美地演練出一場High Fashion與Street Culture的完美結合，其所大愛的品牌如Rick Owens、Off White、LOEWE、Dior，就算同時集於一身也依然駕馭得非常完美，記得過去Dior Homme邀請他演繹全新秋冬廣告特輯，他絕對是有力拉近街頭與高端時裝的重要一位人物之一。