【PUMA x Bradley Theodore】聯乘重點是色彩、骷髏或時尚Icon？

街頭藝術家Bradley Theodore對大人物有着濃厚偏愛，從時尚Icon到歷史人物，他的作品色彩繽紛，並以骷髏頭作為畫作的重點，雖然立刻有種令人有振奮的感覺，但同時亦感到不寒而慄……

Bradley Theodore的畫作（網上圖片）

生活和藝術，兩者與Bradley Theodore富有千絲萬縷的關係。他在世界各地旅行，目的不是為了發現各地有何差異，而是尋找它們的相似之處，並在畫作中呈現出來。在充滿色彩、自信的筆觸中，把人物變成骷髏頭，包括Diana Vreeland、Frida Kahlo、Queen Elizabeth II、Audrey Hepburn、Coco Chanel、Anna Wintour和Karl Lagerfeld等等，都曾經出現過在他的作品之上。與此同時，亦吸引了一群名人追隨者，包括Iris Apfel、André Leon Talley、Adrien Brody及Nina Dobrev等等。對於這位藝術家而言，與有影響力的人以作交流，只是司空見慣的事情，因為他是屬於觀察型的人。

Bradley Theodore經典畫作：Anna Wintour和Karl Lagerfeld（網上圖片）

值得一提的是，Anna Wintour和Karl Lagerfeld，這兩人是他最喜歡的主題，他們亦經常被描繪在一起，並成為作品之中的王者和女王，Theodore認為他們為世界定下了基礎，無疑地兩人也是時裝界裡的「皇室成員」，而這樣的描繪卻吸引大眾的目光。

我的工作是為了喚起大眾的反思。 Bradley Theodore

藝術家Bradley Theodore（PUMA）

小時候，Bradley Theodore一直想知道人的行為背後，究竟埋藏着甚麼？他說：「那總是困惑我，這對人類來說是一個終極問題。」後來，是藝術推動了Theodore成為主流及媒體關注焦點的力量，他認為觀眾就是他的評論家，因此在街道上也能看見他的作品，更邀請人們進入他的藝術工作室，在紐約、洛杉磯、巴黎和東京等城市進行現場繪畫，並沉浸在創作過程之中，與大眾探索色彩與能量的關係。

我的風格專注於內心的精神。 Bradley Theodore

Bradley Theodore的作品（Artsy） 這些標誌性畫作是Theodore利用骨骼作主體，來表現人的內在生命力，正如他解釋：「沒有比你的身體結構，還要更深入地研究你的心靈。」利用鮮豔色彩來表達內在美，同時使用外型、頭髮或姿勢來辨認不同的人物。雖然顏色及人物經歷同樣豐富多彩，他卻盼望把人物的內在靈魂勾畫出來，去喚醒大眾尋回屬於自己的路。

PUMA服飾中強調手繪符號如骷髏頭、心型圖案、Hashtags符號等，同時向現今的媒體社交文化作出回應。（PUMA）

對時裝的迷戀，也使他與不同品牌萌芽着密切的聯繫。就像為了慶祝PUMA Suede 50周年，上年度PUMA已邀請Bradley Theodore攜手推出產品，而2019的春夏系列，他們再次聯手合作，共推出23件產品，將街頭藝術融合到生活之中。

PUMA x Bradley Theodore 2019 春夏系列於1月12日在hk.puma.com及指定店舖公開發售。