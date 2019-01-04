【抄襲】LV Monogram變糞便玩具　惡搞玩具商反控LV是甚麼玩法？

與所有時裝品牌一樣，Louis Vuitton願意為受保護商標進行任何法律訴訟，只不過今次該品牌與玩具公司MGA的案情發展，卻實在是令人非常意外……

MGA所推出的「Pooey Puitton」玩具手袋（網上圖片）

玩具公司MGA竟然向LV提出控告，要求法院宣告其熱銷「Pooey Puitton」玩具，並沒有違反任何知識產權。LV可算是「躺著也中槍」，被人抄之如，還要被人控告，這到底是甚麼玩法？

打開「Pooey Puitton」，能看見一系列用來製作「鬼口水」的材料。（網上圖片）

MGA所推出的「Pooey Puitton」玩具手袋（Youtube）

MGA所推出的「Pooey Puitton」玩具手袋，其實是一個糞便形狀的塑料外殼，打開後卻有一系列色彩繽紛的「鬼口水」（Slime）材料，而有人聲稱它的名稱及外型，同時亦侵犯LV的標誌性Logo，包括其品牌最有名的Toile Monogram圖案。

Louis Vuitton手袋（The Fashion Law）

根據MGA的投訴意見指出：「合理的消費者，沒有可能會把Pooey Puitton誤認為Louis Vuitton手袋。」他們更表示不論在價格、材料、營銷手法和產品目的，兩者都非常不同，而該玩具零售價為59.99美元（約$470港元），遠低於Louis Vuitton的手袋價錢，並且只是供作兒童使用。儘管如此，他們還聲稱「Pooey Puitton」無非是出於惡搞，旨在批評及取笑現今的炫耀性消費模式，並利用模仿LV標誌作為重點。當然，LV是否會接納這些投訴，該品牌目前並沒有對此事件發表任何評論。

Bratz娃娃（網上圖片）

一波未平，一波又起，其實這不是MGA首次出現法律糾紛，芭比製造商Mattel曾起訴過該公司，竊取Bratz娃娃的設計，而這場法律戰還正在進行中。在MGA的說法中，並沒有提及過LV有對他們進行過甚麼法律行動，難道品牌根本沒有留意到這個「便便玩具」嗎，或是毫不在意它的存在？



現今面對着玩具製造商的控訴，LV到底會如何應對？相信很快就會有結果吧。目前，MGA同時正在為「Pooey Puitton」註冊商標，這個設訐不單渉及抄襲，還含有版權問題。​不過，只能說先下手為強後下手遭殃，假若LV試圖中止它的申請，其實也不足為奇。