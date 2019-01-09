【特朗普出拖鞋？】Twitter發文變設計　設計師借拖鞋諷侵侵狂言

自從Donald Trump（特朗普）當上美國總統後即成風雲人物，世界秩序對他來說，就像是一場遊戲。 有人喜歡他，也有人討厭他，而他更成為不少創作人的靈感之源，像《The Simpsons》（阿森一族）。 最近，有設計師推出侵侵拖鞋，設計概念來自其Twitter所發表的「偉論」。

「Make America Great Again」已成特朗普的招牌（美聯社）

特朗普參選美國總統時所倡議的「Make America Great Again」，曾引發不少二次創作，而有關他的形象、髮型等外在因素，也成為很多設計品中的「主角」。

眾所周知，特朗普是社交平台Twitter的忠實用家，早在他成為美國國家元首前已經停不了的發文，他在這個地方可以暢所欲言，完全不修飾不加工，想講就講。有人認為他口不擇言，不斷製造矛盾、爭議；也有人認為他夠坦蕩蕩，只不過是做回自己。對於美國設計師Sam Morrison來說，他眼中的特朗普顯然是前者。

特朗普的Twitter帳戶已有5千多萬追隨者（網上截圖）

既然Twitter是特朗普「邪惡」的源頭，那Sam Morrison創立「總統牌」拖鞋President Flip Flops ，就以特朗普的Twitter言論為設計藍本。現時品牌共推出了三款設計，分別是「Electoral College Edition」、「Syria Edition」和「Sources Edition」，都是特朗普就美國選舉人團、敘利亞和能源這三類事件在Twitter發表的經典言論，直接地放在拖鞋的鞋面上，此外，品牌在網站「關於」（About）一欄中也不忘諷刺總統一番，說拖鞋是中國製造來諷刺中美關係，而運送時間上說偉大東西需時，即是嘲弄不斷聲稱自己和美國「偉大」的特朗普，至於品牌Logo亦用上特朗普招牌髮型的剪影，驟眼看來有點像Nike的一剔Logo反轉和肥大變奏版。

President將產品放在白宮前留影，諷刺味更濃。（President Flip Flops）

Where are they made? Made in China, heat pressed in the US. The same as our President's ties, right? President Flip Flops

品牌Logo也是向特朗普經典髮型「致敬」（President Flip Flops）

雖然「總統牌」拖鞋設計並非驚為天生，都只是典型玩諷刺風格，但看來人們相當受落，每款限量生產1千對，已全部售罄，假如以這拖鞋襯上「侵侵」的「Make America Great Again」Cap帽，絕對是上下兩面不是人的矛盾絕配。