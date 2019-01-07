【金球獎】Lady Gaga Valentino高訂贏目光　Givenchy西裝耀影帝

第76屆金球獎（Golden Globes Awards）完滿落幕，各個獎項的得獎者已塵埃落定。今年由《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）奪得最佳電影，Rami Malek和Glenn Close分別為電影戲劇組影帝和影后；《美國諜夢》則奪得最佳電視劇的殊榮，Richard Madden和Sandra Oh則分別成電視戲劇組的視帝和視后。 大眾除了關注獎項花落誰家外，各影星身上所穿的，也成人們的焦點。

Lady Gaga以一襲Valentino薰衣草色拖尾長裙出現。（Valentino提供）

大家除了關注獎項花落誰家外，一眾名人的衣著同樣是焦點所在。今年首度憑《A Star Is Born》獲提名最佳劇情片的女主角的Lady Gaga，雖然失落影后獎座，不過憑藉歌曲《Shallow》奪得最佳原創歌曲獎。一向「不甘平凡」的她以一襲薰衣草色拖尾長裙出現，裙子由品牌Valentino為她度身訂造，Lady Gaga把頭髮同樣染成薰衣草色，十分奪目。

同樣穿上Valentino高訂服裝的還有Gemma Chan（陳靜），以深藍色露背長裙示人，高貴中帶點性感。除了Gemma Chan外，今年亦有不少亞裔名人出席。首位亞裔主持及奪得電視劇組視后的Sandra Oh（吳珊卓）穿上白色Versace長裙，肩上的打褶使整體造型生色不少，既簡單又高貴。還有在《Crazy Rich Asians》中演男主角母親的楊紫瓊穿上台灣品牌夏姿的deep V綠色長裙，配上劇中的綠寶石戒指。而出演《The Wife》並奪得影后的Glenn Close穿上Armani Privé，黑色長裙配以鑽石作點綴，高貴中帶有氣勢，在紅地毯上亦不比其他女星遜色。

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而憑藉扮演著名樂隊Queen主音歌手Freddie Mercury一角奪得影帝殊榮的Rami Malek身穿一身Givenchy西裝配上白色煲呔；視帝Richard Madden就穿上黑色Giorgio Armani西裝配黑煲呔。紅地毯是女星們爭豔鬥麗的戰場，而在這個戰場上，男星們的光芒似乎往往都被蓋過呢！