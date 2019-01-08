【賀年定鬼節？】Burberry新春廣告　趙薇周冬雨全家福陰森如見鬼

為了慶祝農曆新年將至，Burberry特別邀請中國女演員趙薇及周冬雨拍攝新春廣告，卻迎來一眾網民嘲笑，並說詭異風格像是在拍恐怖片，而你又覺得如何？

Burberry新春廣告（Burberry）

1月3日，Burberry在社交平台上發佈了一張全家福，當中有八個不苟言笑的模特兒，包括趙薇及周冬雨等人，其實今次的主題是「家庭團圓」，官方指出為了慶祝農曆新年，團結了三代的家人，明顯地品牌想突顯家庭的溫暖感，但詭異風格卻好像向我們傳遞着一絲寒意。

網民亦紛紛留言：「這真是一張令人毛骨悚然的全家福，看起來更像一部恐怖電影」、「這一群人是要計劃殺死該名富豪奶奶，並為她的遺產而鬥爭」，大部分網民的留言不但有趣又好笑，也有一些網民稱讚Burberry對中國傳統的詮釋：「回歸傳統是永恆的」、「非常厭倦看到一個快樂的中國新年」。

Burberry新春廣告（Burberry）

在中國人的文化中，一家人最重要就是整整齊齊，但是此次整體色調、人物表情及氛圍，都使我們感到詭異，或許這是與攝影師有關係，美國攝影師Ethan James Green作為今次幕後人物，擅長拍攝哥德式風格，他不單沒有使用中國新年最愛用的紅色，還放棄了傳統的表達方式，最終呈現出來的卻是冷漠無情、勾心斗角的氛圍。

Burberry新春廣告（網上圖片）

網民更把新春廣告改成如此（網上圖片）

老實說，農曆新年並不是人人也過得如此「開心」，有時候新年亦是一種幸福的假象，在中西文化碰撞下，品牌能用更寬容的視角去觀看中國節日，原來外國人眼中的農曆新年卻是如此。全家福的背後，這種儀式感卻值得令人思考。