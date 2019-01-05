六本木文喫書店收入場費　卻可能是代官山蔦屋書店後另一文青熱點

「書店已死」已聽過無數次，人們到書店的目的，已由買書變成打卡。 不少人旅遊時都會跑到書店打卡，日本代官山蔦屋書店、台灣敦南誠品書店、新加坡BooksActually都是熱門勝地，拿着咖啡與書本影張靚相是指定動作。 所以，不論是大型連鎖還是獨立自主的書店，都要花盡心思搞搞主題來吸引顧客，最近東京有書店就想出別開生面的主題，這不是文學、藝術或設計，而是「收費」。

收入場費會否是日後書店新發展模式？（文喫書店）

「入書店要收費？」大家沒看錯，這位於六本木，名為文喫（Bunkitsu）的書店，是實施入場費制度，每位入店的人會收取1,500日元（約港幣$109），於是又會衍生另一個問題，「去書店點解要畀錢？」

今時今日，書店已小人光顧，文喫卻選擇兵行險著，背後當然有其精心策劃，這樓高兩層的地方，共分五部份，是書店，同時又是閱讀空間，也是展覽場地，以及可作研討會的實驗空間，更是Cafe（喫茶室）。

文喫書店設計圖：

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入場費包括一杯飲品，可選咖啡或煎茶。（文喫書店）

首先，每位進入文喫的人都會得到一杯免費飲品，可選咖啡或煎茶，定一定心神再慢慢看書。選書方面，店內藏書量逾3萬本，有如圖書館般壯觀，當中有最新出版的，也有罕有絕版的，由文學、藝術、設計、時裝、商業、IT以至雜誌應有盡有，皆因負責選書的是日本著名出版團體YOURS BOOK STORE，他們過往曾跟SONY、Snow Peak、西武、文祿堂、三榮書房等合作，推廣閱讀不遺餘力。

藏書量逾3萬本，有如圖書館般。（文喫書店）

由於入場費是不限時的，你可以由早上9點開門坐到晚上11點關門，閱覽室共有12個座位，枱頭還有懷舊枱燈作點綴，不過十四小時中，書讀得多也會感覺疲倦和肚餓，文喫有不定期展覽，開業第一個展覽是《雜誌之力 power of magazine》，探討視覺雜誌《hinism》十年來歷史與發展，讓入場者汲取另一種養分。

開業首個展覽就是《雜誌之力 power of magazine》（文喫書店）

滿足了求知慾，是時候滿足食慾了，文喫設有喫茶室，有主餐、甜品，甚至酒精飲品，典型日式食品精美賣相，除了書本打卡外，也是hastag foodporn的好地方，如此多玩意，相信大家已將那1,500日元入場費拋諸腦後。

喫茶室設計走舒適簡約風（文喫書店）