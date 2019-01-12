《The Simpsons》驚見Prada Marfa 概念店　阿森一族也愛時裝？

美國經典卡通片《阿森一族》（The Simpsons）不但充滿黑色幽默，還經常被人稱為愛嘲諷時事的動畫，亦曾經預言過不少大事，而這些卡通人物的時裝觀又是如何？在1月6日所播出的劇情中，竟然發現他們也愛Prada？

他們一家人在往德克薩斯州的公路上發現到Prada Marfa。（Vogue）

Homer卻走到在Prada Marfa後面上廁所。（Vogue）

1月6日所播出的《阿森一族》，他們一家人正在德克薩斯州體會Road Trip，其間在公路上發現到Prada Marfa，當Marge看見這間豪華精品店時，她卻立即跳出車外，並說：「Prada竟在在這個地方開設商店？」而她的女兒Lisa馬上便說：「這根本不是商店，它只是一個藝術裝置品！」同時，以經典搞笑的方式，Homer卻走到在Prada Marfa後面上廁所，對於Homer來說，它只是一個在路邊的洗手間。

Prada Marfa（網上圖片）

Prada Marfa在現實中，仍然具有吸引力，儘管它的輝煌經已開始慢慢褪色。2005年，由藝術家Michael Elmgreen和Ingar Dragset所創立，以「流行與陸地藝術的融合」為主題，在德克薩斯州馬爾法（Marfa）的公路上，建置了這個無人商店的藝術裝置。在人口不足2000人的城市中，它卻完全改變了當地景觀，這個偏遠的避風港，幾乎在一夜之間成為時尚愛好者的打卡埾地，並一再而三成為破壞者的目標。初時，Prada為它準備了全新的鞋子和手袋以作展示，儘管後來都被偷走，而這些物品最終被更換為上安全裝置。2014年，Prada Marfa更被破壞者把牆壁塗上藍色，並貼大量的TOMS海報。

美國經典卡通片《阿森一族》（IMDb）

至於《阿森一族》的購物體驗又如何？在該集中，他們發現到這個藝術裝置是處於原始狀態，並充滿全新的手袋和鞋子，亦讓我們發現到Marge對Prada的喜愛。

《阿森一族》中的紙片模特兒（Youtube）

另外，在《阿森一族》當中，他們一家人也經常與時裝有所聯繫，就像在第27季第20集「To Courier with Love」中，Bart發現巷子裡充滿了巴黎時裝周的紙片模特兒，他更讓她們在舞台上追逐一條熱狗，明顯地在諷刺時裝界模特兒過度節食，身材瘦如紙片人般。另外，第21季第5集中，名為「The Devil Wears Nada」，這集是基於電影《The Devil Wears Prada》，特別是以過度工作為主題。

《阿森一族》在2007年與《Harper's Bazaar》推出「The Simpsons go to Paris with Linda Evangelista」的合作單元。（網上圖片）

《阿森一族》亦曾在2007年與《Harper's Bazaar》推出「The Simpsons go to Paris with Linda Evangelista」的合作單元，並讓我們看見阿森一族登陸巴黎時，穿上不同的設計師品牌，如Chanel、Viktor&Rolf、Louis Vuitton及Lanvin等等。

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只要你細心留意，原來《阿森一族》也有愛時裝的一面。