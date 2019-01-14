【襟章】橫跨Hippies到Punk的潮流元素　今年將以黑馬姿態回歸

提起小巧的骰的Pins（襟章），時下年輕潮流愛好者或許不明所以，認定它只不過是小孩童玩物、或者去迪士尼樂園收藏的Souvenir而已，但其實這些層出不窮又千變萬化的Pins，在過去數十年就一直與時裝流行文化，有着千絲萬縷關係。而來到今年2019，就再度因為Raf Simons和高橋盾2位時裝大師的推波助瀾，重新回歸時裝世界，成為一個畫龍點睛的流行Item。

《Taxi Driver》（電影劇照）

Peace Symbols的內在意思：N是反核武，D是反戰。（網上圖片）

在未盛行於時裝界的數十年前，襟章與服裝的關係，最主要就是彰顯在軍人的軍服之上，用以辨色其職級和表揚軍功。不過隨着上世紀60、70年代年青人世代的堀起，Pins這一配件以隨着叛逆和崇尚自由的精神，而一併流入流行文化世界，機車族Mod友與Rocker們就不時將襟章針在自己的服飾之上，嬉皮士更將Pins文化推而廣之到全世界中去，並為圖案襟章賦予了新意義，例如由Gerald Holtom設計的Peace Symbols和同樣象徵愛與和平的花朵圖案，就不時被製成圓形襟章並穿在衣服之上，蔚然成風，連披頭四成員George Harrison也是如斯造型的愛好者，此外流入民間的軍服配以襟章的Causal Look也深入民心，Robert De Niro於電影《Taxi Driver》裏的M-65 Field Jacket 2nd配以"We Are ThePeople"造型，正時不世出之經典，而往後計多年的木村拓哉亦曾以相似概念，穿搭出自己的人氣造型。

George Harrison是Pins的愛好者，留意他右胸的Flower Pins。（網上圖片）

樂隊襟章一直影響潮流文化（網上圖片）

Sex Pistols。

而去到70、80年代，Punk龐克文化席捲全球，作為每位Punk友造型中必備的襟章，也發展到頂峯階段，給予人的印象亦和從前大有不同，從過去應用在軍服中的井然有序，正氣凜然；到一下子經Johnny Rotten、Sid Vicious或Joey Ramone等「渾人」的改造後，而變成瘋狂叛亂、反社會的搞破壞象徵，將大量的鍋釘、安全別針、襟懷混合到皮褸外套之上，再腳踏Dr. Martens或者Creepers厚底鞋，正正是那個年代的流行寫照。

Raf Simons SS19全新推出的襟章套裝系列。

時至今時今日，雖然社會上的Punk文化已然退色，在音樂方面的影響力亦今非昔比，但Punk在時裝世界的影響力仍然無遠弗屆，只不過是以一個相對間接的形式存在着。就例如Raf Simons和高盾橋Jun Takahashi兩大當代時裝大師，均熾熱地將Punk的意識注入自身設計中去，無論是Raf Simons FW15季度的DIY彩繪實驗室袍、SS17的Robert Mapplethorpe系列還是UNDERCOVER歷年的Biker Jacket，都是最好證明。最近Raf Simons SS19更推出了一系列形形式式的襟章套裝，一Set五個，有大有細，細案亦各有不同，零售價才82美金一套，都算是品牌新季內｜最經濟實惠的入門單品。

UNDERCOVER舊版Pins。

UNDERCOVER舊版Pins。

新版UNDERCOVER Pins卻一子來了一趟大變化。

至於UNDERCOVER對之於Pins的迷戀就更加狂熱，基本上近十數年就一直有生產着相關產品，但近年就刻意精益求精，由昔日簡單的圓形圖案襟章，革新到今日精雕細琢，外型觸感各不一樣的精細款式，而且內容更涉獵到宗教領域之中，有根有據地以中世紀歷史元素作靈感，把大量骷髏、死亡、鬼魂等超自然素材貫穿其中，無論從時裝、宗教還是藝術角度看，都叫人眼前一亮。

這是16世纪中期的Memento Mori戒指，留意戒指上的骷髏頭，在UNDERCOVER新季襟章之中亦有被利用，極具歷史深意。

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