YSL靈感繆斯　Catherine Deneuve拍賣300件品牌高訂服飾　

被譽為「法國第一美人」的影星Catherine Deneuve（嘉芙蓮丹露）即將在本月拍賣300件Yves Saint Laurent為她設計的衣服。半數將會在24日至30日期間於巴黎佳士得（Christie’s）進行拍賣，而另外一半則會於23日至30日期間在網上拍賣。在拍賣前的19日至24日會舉辦展覽予公眾參觀。

Catherine Deneuve與著名導演Alfred Hitchcock。（網上圖片）

當中一條來自品牌1969年高訂系列的流蘇刺繡連衣短裙，價錢約三千至五千歐元，是Catherine Deneuve與著名導演Alfred Hitchcock第一次見面時所穿的衣服。

Catherine Deneuve和設計師Yves Saint Laurent有著一段深刻的友誼，她更是他生命中一位不可或缺的女人，為他帶來無窮的靈感以及繆斯。1965年，時年22歲的Catherine Deneuve為了準備與伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）見面的晚禮服，去到了Yves Saint Laurent工作的地方，希望設計師能為她設計一條晚禮服。那時，Yves Saint Laurent為她設計了一條紅白色的長裙。這是二人的第一次見面，同時亦是他們友誼的開始。

及後Catherine Deneuve出演《Belle de Jour》（青樓紅杏），並成為她的成名作，也可說是其最廣為人知的作品，而戲中的服飾均為Yves Saint Laurent手筆。當時Catherine Deneuve向導演Luis Buñuel提議由Yves Saint Laurent為她設計戲服，電影開首的紅色雙排扣大衣、同樣是雙排扣的深灰色毛呢大衣、黑色亮面的長風衣、配上金色扣子的Roger Vivier黑色亮面皮鞋．．．每一件都盡顯法國女士的知性和優雅。Catherine甚至讓Yves Saint Laurent全權負責《 Belle de Jour》之後的六套電影造型，如《La chamade》、《Liza》和《Hunger》，可見她對Yves Saint Laurent的欣賞和支持。

+ 3 + 2

Yves Saint Laurent為Catherine Deneuve製作了四十年衣服，無論戲裏戲外，她都經常穿上Yves Saint Laurent的衣服。她曾說過：「他只會設計令女人更美的衣服，這些美麗的創造物就是由這位才華橫溢的設計師所造的。」

確實，CHANEL解放了女性的身體，Yves Saint Laurent付予了女性力量。」

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