【David Bowie死忌】大衛寶兒與山本寬斎　一加一變出無限可能

在2016年1月10日,即是David Bowie發表其專輯《Blackstar》之後的兩日,這位時代巨匠不敵癌病與世長辭。 在音樂、文化、藝術抑或時裝的領域,David Bowie都是一個先驅。無論是《Ziggy Stardust》的雌雄同體造型,抑或是後來《The Thin White Duke》的翩翩公子形象,同樣深入民心,同時為一眾設計師們帶來了源源不絕的靈感。

若要數David Bowie一生的經典造型,花上洋洋萬字也未能盡錄。不過他的時尚故事,相信離不開「雌雄同體」四字。在那個時代裏,化上妖艷的妝容、穿上撫媚的女裝,化身成Ziggy Stardust站在台上表演,絕對是一件破格的事。而這些衣服的創作者,是日本設計師山本寬斎。

二人的相遇始於高橋靖子(她可說是日本最早期的造型師)。當時高橋靖子叫山本寬斎一起到紐約Radio City Music Hall觀看David Bowie表演。在演出中,David Bowie穿上了由山本寬斎設計的女裝,二人自始一見如顧並開設了不少合作計劃。1973年David Bowie巡迴演出所穿的衣服正正是交由山本寬斎操刀,以代表著奢華和自由的「BASARA」美學以及以歌舞文化中的女形(即男扮女裝)為基礎,設計出彩色緊身針織連身衣、破格的黑色條紋連身衣、寫滿漢字的者色連身披肩……成為了一個又一個經典。

然而,山本寬斎設計中「BASARA」美學以及歌舞文化,都與傳統的侘寂美學背道而馳。山本寬斎曾經說過:「沒有高橋靖子連繫我倆,我創作的連身衣只會沉睡在我工作室的角落。」二人共同創造出在那個年代十分破格、前衛的unisex服飾。

David Bowie與山本寬斎向世界展示了一加一大於二,甚至是無限的可能性。

及後David Bowie各個經典造型,都成為了設計師的繆思。Jean Paul Gaultier的2013年春夏系列正正是向David Bowie致敬之作,還有Riccardo Tisci時期的Givenchy、Hedi Slimane時期的Saint Laurent、Alexander McQueen等的設計同受到其影響。

2016年1月10日絕對不是這顆巨星殞落的一日,正如其作品《Lazarus》中所道:「Look up here I am in the haven」。David Bowie其實一直都在,只是轉了個方式罷了。

