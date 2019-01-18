Louis Vuitton再次推出無線耳機　近8千元售價純粹為了LV logo？

對於某些人來說，無線耳機除了講求音質、舒適度外，亦算是一種時尚配件。隨著它的風氣日漸流行，選擇卻變得越來越豐富，連Louis Vuitton也來分一杯羹，再度夥拍Master & Dynamic推出豪華無線耳機。

Louis Vuitton Horizo​​n無線耳機（網上圖片）

近日，Louis Vuitton宣佈與Master & Dynamic推出無線耳機，售價高達995美元（約$7,800港元），試問如此奢華的耳機，你有意入手嗎？

Louis Vuitton Horizo​​n無線耳機提供四種顏色供你選擇（網上圖片）

這款無線耳機有着標誌性的LV Logo，相信就是它的吸晴之處。儘管該豪華版擁有一個新的風格與名稱，但卻與去年Master & Dynamic所推出的MW07型號，幾乎完全相同，而且售價只需要299美元（約$2,300港元）。事實證明，在這種情況下，你可為「時尚」作出定價，有平有貴，一切由你自己決定。反觀，MW07型號的無線耳機，卻意外因LV力量，成功讓大家將目光投射至產品本身的價錢上，無疑更提升此型號的知名度。

Louis Vuitton經典Monogram（BoF）

假若你需要LV Logo，卻要多付約$5,500港元，因為這是屬於精品概念，當然不能秤斤論兩賣吧。一系列的無線耳機，它們不但遵守了LV的美學世界，還提供四種顏色供你選擇，並與LV Tambour Horizo​​n智能手錶配合得天衣無縫。另外，該無線耳機還採用Master & Dynamic所開發的音響系統，為消費者提供良好音質。

Louis Vuitton Tambour Horizon智能手錶（網上圖片）

Master & Dynamic所推出產品（網上圖片）

或許你可能不熟悉Master & Dynamic，這間位於紐約的音響品牌在2014年5月創立，致力打造時尚耐用的高品質音響設備。當時其品牌登場時，幾乎立即被紐約Opening Ceremony和巴黎Colette收購，不久之後就連Apple Store也隨之而來。後來，更與Proenza Schouler、樂隊The Rollong Stones和YouTube聯手合作。

Louis Vuitton創意總監Virgil Abloh（rockthedub）

雖然尚未正式宣佈售賣日子，但基於它是時裝品牌的性質，供應亦有機會「斷貨」。不知道這個無線耳機的想法，是否出自於Louis Vuitton創意總監Virgil Abloh呢？身為音樂發燒友的他，難道未來要進一步將時裝品牌融入音響市場嗎？

----------------------------

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076