【FW19男裝周】山本耀司以軍服為靈感　Yohji「早期退職」正能量

軍人的服飾一向是不少時裝設計師的靈感來源，亦是不少流行服飾的藍本，如近年十分流行的飛行外套就是當中的佼佼者。這種源自上世紀初的服飾被多次重塑，成為現時不少人都必定擁有一件的潮流單品。 山本耀司品牌Yohji Yamamoto的2019年秋冬系列也向軍服取經。

山本耀司。（網上圖片）

昨日，在男裝巴黎時裝周上，大師級設計師山本耀司同名品牌Yohji Yamamoto發佈了以軍服作為靈感的2019年秋冬系列，他更表示「今次我希望展示出最高級的軍人。」看來連大師都抵擋不了軍服的魅力。

被稱為黑人詩人的山本耀司這次改以深藍色延續其故事，只是今次所傳遞的訊息則不如主色調般幽暗。是次的時裝秀可分成兩個部分，上半部的設計較為柔軟、飄盪，更見衣服的自然垂墜度，貫徹山本耀司以往的作風。再用上線作為點綴，纏繞在一起的白線編織成不同圖案，有蠍子、蜘蛛、漢字等等，自然地依附在衣服之上，看似雜亂無章，卻又能從中看見紋路。亦在衣服上印上不同圖案，有較多花紋。又用上白色的繩結取替外套上的鈕扣，更富東方色彩。

衫上寫上「早期退職」，即是中文「提早退休」的意思。（網上圖片）

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而後半部的設計則較為剛強，對比起山本耀司一向的風格，今次多了一點點工整。大衣的剪裁較為挺拔，配上金或銀色鈕扣，更見軍人特質。鈕扣上同樣印有蠍子、獅子、鷹等等的圖案，與上半部互相呼應。模特兒身上戴上了不同形狀的垂墜飾物，有鎖匙和翅膀等造型，寓意著希望，並隨著模特兒的步伐擺動。而最後一位模特兒在音樂〈Amazing Grace〉中結束了品牌2019年的秋冬發佈會。

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大家對世界失去希望，所以我想為大家帶來希望。 山本耀司

山本耀司在後台接受訪問時表示這次的系列希望帶來正面的意思。除了用衣服抵抗種族歧視、展現女性之美，他更用衣服去抵擋絕望，寫下一首撫慰人心的詩。

順帶一提，品牌中文版電商網站已於昨日（17日）正式面世，網站資訊由日本發送，語言設定為簡體中文及日語，交易貨幣為人民幣。

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