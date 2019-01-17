【FW19男裝周】VALENTINO再遇UNDERCOVER　大U變大V，還有UFO…

上年，當VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli為時裝秀走到東京，當日同時遇上了UNDERCOVER主理人高橋盾，那次的碰頭猶如造就彼此下一次的浪漫邂逅。雙方剛剛出爐的2019男裝秋冬系列，決定要將兩大品牌的故事交織與延續，當中最令人津津樂道的是那個獨一無二的聯乘手法，彼此的整個系列設計猶如各有各玩，但又不失對方的影子，同時能夠緊扣着「Time Traveler」這個口號，叫人不得不佩服。

VALENTINO銀店概念店開幕時，已跟UNDERCOVER合作推出產品，但當時只有pouch。（VALENTINO）

昨日見證Porter與FENDI破天荒聯乘手袋Baguette的誕生，沒多久又再度出現了VALENTINO與UNDERCOVER這個舉世注目的意日聯乘系列，但兩者最大的分別，是前者只單單應用上微少的設計特質來引伸出某些單品，後者則猶如將整個品牌的基因交替，不過早在去年11月VALENTINO在東京銀座GINZA SIX開設VLTN概念店時，已找來日本品牌合作，UNDERCOVER也是其中一個單位，不過當時僅推出數個pouch而已。

來到今次時裝周，到底VALENTINO如何將高端元素與機能性濃的設計融合？而UNDERCOVER又如何削減街頭味重的風格特色，嘗試與VALENTINO接軌？這些都能在雙方的舞台上見證過來。他們不止用過往普遍作邀雙方主理人設計的手法達至聯乘效果，還一起擬定主題與設計細節，繼而各自發展成長，東方與西方的美學；街頭與高端的融合，也能在此見證其一體化。

VALENTINO 2019男裝秋冬系列：

+ 3 + 2

UNDERCOVER 2019男裝秋冬系列：

雖然是聯名，但某些設計仍是很高橋盾的風格。（vogue）

+ 6 + 5 + 4

是次聯乘，兩大品牌共同選擇美國作家、詩人、編輯兼文學評論家Edgar Allan Poe（愛倫．坡）作為主要呈現人物，VALENTINO以刺繡，提花和印花等技法，將人像放置於大褸、西裝款、恤衫、毛衣款上，當然以上款式的剪材與色調（灰諧色調為主）因聯乘也變得較為Down to earth，有着易穿性與機能性等字眼 ；然而UNDERCOVER除了以Poe作為大型印刷品之外，品牌更融入了經典電影《A Clockwork Orange》（發條橙）的電影情節與畫面元素，而系列的整個色調剛好與前者有着強烈的反差，色彩鮮豔的單品當中包括有連帽長袍、流蘇披肩、手術雨靴、針織手套等，有效與VALENTINO作出強烈的視覺對比。而一直在UNCDERCOVER常見的大「U」設計，也變成了大「V」出現，而UFO太空船、音樂家也是很典型的高橋盾愛用的元素。至於雙方在某些單品上更刻意繡有及印上「VU 」或「VALENTINO UNDERCOVER」等字眼，希望大家都能夠洞悉彼此的存在價值。



除了兩者互相合作外，兩個品牌也跟不同品牌合作鞋履，VALENTINO選取了德國代表Birkenstock推出加上「VLTN」的Arizona鞋款；而UNDERCOVER除了一直合作無間的Nike外，還有英國代表Dr. Martens，繼續聯乘下去。

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli。（網上圖片） 大眾對是次聯乘反應尚未知曉，但可以肯定的是Piccioli極之滿意，他揚言時裝秀後會從UNDERCOVER系列中訂購至少二十五件單品，從他這番說話看來，兩大品牌是次合作只是開端，未來可能陸續有來。

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