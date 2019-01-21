【John Mayer演唱會】除了重溫舊唱片　也回看他的時尚成長路

John Mayer世界巡迴演唱會香港站《2019 World Tour in Hong Kong》終於開賣，作為現今樂壇最受歡迎唱作人，他的演唱會一向廣受歡迎，搶飛是意料中事。 說到睇演唱會的事前準備功夫，除了一口氣將新舊唱片聽到滾瓜爛熟，方便屆時全場大合唱，重溫他的衣著風格，也有助4月8日當晚將自己cosplay成John Mayer。

首張專集《Room for Squares》的John Mayer仍像鄰家男孩（網上圖片）

於2001年發表首張專集《Room for Squares》走紅的John Mayer，唱片叫好叫座，不過當時他的衣著格跟其音樂路線同出一轍，都是感覺得清新又簡單的東西，格仔恤衫、圖案t-shirt、牛仔褲，全是典型鄰家男孩look，雖則平易近人很易討人歡心卻跟潮流、時尚扯不上半點關係。

John Mayer跟visvim創辦人中村世紀老友鬼鬼（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

不過，後來John Mayer不知受了什麼「刺激」，形像大變，抹走了宅味，取而代之的是一身日本品牌visvim的出品，在最著的第六張專集《Paradise Valley》的唱片封面上，他穿上full gear的visvim服飾示人，令人眼一亮，往後不論出席各小大場合，大如音樂會、頒獎禮還是出街吃喝玩樂，台上台下的他由頭到腳都是visvim來，由101牛仔褸、傳統日式Lhamo Shirt、Minie Hunting Jacket等服裝，以致FBT、Grizzly Boot、Virgil Boots-Folk等鞋履，差點以為他是品牌代言人，他跟Eric Clapton可能是全球兩大最愛visvim的音樂人，他跟品牌創辦人中村世紀亦老友鬼鬼，不時合照放上社交平台。

John Mayer演身演繹Acronym X Nike的Air VaporMax Moc 2（Nike）

雖然John Mayer無visvim不歡，甚至有傳他擁有的visvim藏品達數十萬元，但他並不是這麼「專一」，因他時很喜歡德國功能品牌Acronym，他在訪問中表示2005年已喜歡這不斷搶新研發新技術的品牌，可穿性與功能性兼備，後來他甚至瘋狂到整個Acronym系列出品都買下來，有錢就是任性，他更直言自己所擁有的Acronym單品比品牌創辦人Errolson Hugh還要多。今年初Acronym再度跟Nike合作，推出Air VaporMax Moc 2，他當然鼎力支持，並新身擔是次系列的代言人演繹這鞋款。

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Nike其實亦是John Mayer另一喜愛品牌，他穿過的Nike鞋款多不勝數，不過最為人傳頌的莫過於去年發布的Nike Air Max 90，然而這並非官方的聯乘，而是他按自己喜好而設計的iD，並命名Air Max 90 AIR MAYER “Spirit Level” ，大玩灰調配色，加點螢光黃氣墊作點綴。而更教人雙眼發光的是他坐在印上其姓名initial「J.M」的灰黑LOUIS VUITTON大箱前留影的照片，兩個不同的灰色單品互相輝映。

灰黑LOUIS VUITTON大箱配上同色系的Nike Air Max 90 iD（網上圖片）

當然，想cosplay John Mayer look還有其他品牌可供參考，Supreme、Stone Island……還有兩個多月時間讓大家慢慢扮。

John Mayer也愛Stone Island（VCG）

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