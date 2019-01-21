藤原浩推出最「潮」老花眼鏡　年青人不惜自己換鏡片也要入手？

藤原浩作為裏原宿之父，對時尚、音樂、潮流文化等範疇都有著深遠的影響。在潮流界打滾多年，亦早已由昔日的小伙子變成了一位型佬。難道年紀大了，所以要推出老花眼鏡？

設計以簡約為主調。（IG@theconveni）

近日，由藤原浩主理的FUJIWARA&CO.與清永浩文的KIYONAGA&CO.及金子眼鏡，三方合作推出老花眼鏡（金子眼鏡去年曾與KIYONAGA&CO.合作推出期間限定店並獲得不俗的反應。）。眼鏡備有兩種顏色以及三種度數，+1、+1.5和+2。設計以簡約為主調，以簡單設計配上啞光質感鏡框，眼鏡臂上印白色有FUJIWARA&CO.字樣，包裝同樣以黑色為主。眼鏡於上星期六（1月19日）開始於THE CONVENI發售，定價8,000円（約573港元）。

創立於1958年的金子眼鏡位於日本中部的鯖江市，以手造眼鏡聞名。品牌初期以售賣職人所製的眼鏡為主，泰八郎、正義作、恆眸作、井戶多美男作等資深眼鏡職人都在金子眼鏡旗下。不過，由於不少職人都相繼退休或隱退，品牌在2012年推出自家設計眼鏡，並逐漸把更多重心和資源投放在自家品牌之上。品牌的備長炭及賽璐珞系列最為受歡迎，現時只有日本會出產以賽璐珞製成的眼鏡，可說是買少見少。

雖然今次推出的是老花眼鏡，不過就連「後生仔」也十分興奮，爭相希望提前入手老花眼鏡，甚至有網民留言問道「鏡片可不可以換？」即使要自己更換鏡片，都不惜將它買回家，看來藤原浩再加上手造眼鏡再加上8,000円售價，確是十分吸引。

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